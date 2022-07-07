Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа":

Позиция рф на всех уровнях становится всё более абсурдной. Доказательство тому – новые заявления официальных лиц страны-агрессора.

Так, спикер госдумы россии вячеслав володин в контексте того, что Штаты "начинают пытаться распоряжаться" российскими ресурсами за границей, заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска когда-то была российской.

А замсекретаря Совбеза рф, экс-президент дмитрий медведев заявил, что никто из западного мира не имеет права угрожать россии трибуналом, ведь палец путина постоянно находится на "красной кнопке".

Претензии в стиле того, что Аляска когда-то была российской, может сдвинуть целый пласт разнообразных проблем. Ведь карта современного мира далеко не всегда была такой, как сегодня. Но Хельсинское совещание по вопросам безопасности сотрудничеству в Европе (членам мероприятия были и США), по итогам которого 1 августа 1975 года были подписаны Хельсинкские соглашения, зафиксировало нерушимость границ и возможность их изменения исключительно мирным способом.

Если россия хочет вступить в переговоры с целью купить Аляску у США – это можно делать более цивилизованным образом, чем делая заявления, которые позволяет себе спикер Госдумы.

Не говоря уж о заявлениях медведева последнего времени. Весьма заметно, что он всеми силами пытается напомнить о себе, выдавая в своем Telegram-канале одно эпатажное заявление за другим. Такое впечатление, что у него есть контракт с разработчиками Telegram, при этом количество его подписчиков (около 600 тысяч) для 140-миллионной россии весьма невелико.

Юрист по образованию отбрасывает возможность наказания кого-то за преступления, если у преступника есть "ядерная кнопка". Не абсурд ли? Сам подход свидетельствует о попытках россии доказать, что с ней лучше не связываться. Что с ней лучше не иметь некой совместной модели существования.

А еще эта реакция свидетельствует о том, что попытки создать Международный трибунал по вопросам российских военных преступлений – вполне реалистичны. И что россия этого боится. Тем больше причин Украине вместе с международными партнерами сделать это.