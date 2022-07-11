Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний специально для "Телеграфа":

Министр обороны Украины Алексей Резников на днях рассказал о подготовке к освобождению южных областей Украины. Мол, есть соответствующий приказ президента Зеленского.

А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук даже обратилась к жителям оккупированных Херсонской и Запорожской областей с призывом эвакуироваться.

Мол, скоро ВСУ могут начать наступать.

Уверен, что каждый нормальный украинский гражданин мечтает об освобождении украинских территорий, и Юга в частности, включая Херсон, Мариуполь, Севастополь (Акъяр), Феодосию (Кафу). Каждый нормальный украинец радуется успехам украинских войск, особенно информации об освобождении того или иного населенного пункта. Поэтому заявление министра обороны Резникова о поручении деоккупации Юга часть украинцев восприняли и прокомментировали с определенной эйфорией: "Наконец-то началось! Наконец-то наступление!"

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В то же время, такое заявление без реального наступления могло быть направлено исключительно на вызов мгновенных положительных эмоций. Ибо если воспринимать такое заявление через анализ, а не эмоции, возникает ряд вопросов:

а) Почему раньше не отдавался приказ по деоккупации?

б) Если есть задача по деоккупации, то где успешные действия по деоккупации?

в) Обязательно ли о планах наступления на том или ином участке фронта сообщать врагу, чтобы он лучше подготовился и перебросил резервы на этот участок?

То есть, заявление министра обороны выглядит больше как эмоционально-мотивирующее, чем реальное информирование о направлении будущего наступления.

Более взвешенным является заявление вице-премьера Верещук, которая подчеркнула необходимость эвакуации украинских граждан с Юга Украины из-за вероятной угрозы усиления ведения военных действий на той территории.

Но, опять-таки, подобные заявления должны звучать не на пятом месяце российской открытой агрессии, а постоянно. Украинские власти должны призвать к эвакуации наших граждан со всех оккупированных земель (с Восточным Донбассом и Крымом включительно), наладить систему переселения граждан из прифронтовой полосы.

В этом смысле следует обратить внимание на необоснованную критику заявления городского головы Николаева, который заявлял об опасности нахождение граждан в городе и, соответственно, необходимости эвакуации.

Представители местных и высших властей не должны бравурными заявлениями о безопасности пребывания на территориях, подвергающихся обстрелам фашистской россии, ставить жизнь собственных граждан под угрозу. Поэтому гражданам с прифронтовой полосы власти должны обеспечить возможности для переезда в более безопасные регионы.