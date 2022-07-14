Блогер и политический деятель Антон Швец взвесил плюсы и минусы соглашения об экспорте зерна через коридор в Черном море

Что касается соглашения об экспорте зерна через коридор в Черном море.

Короткое саммари. Если опираться на материал с деталями соглашения "Волл Стрит Джорнал", я считаю это соглашение большой победой внешнеполитического блока Украины.

А теперь большое объяснение.

Ключевые параметры сделки не очень просты.

Первое. Украина разминирует складной фарватер от трех своих портов до Черного моря. Украина при этом требует гарантий безопасности, что разминированный коридор не будет использован для российского десанта. Это требование хорошее, но основная его цель, по-моему, не в безопасности, а в ее внешнеполитических последствиях. Для выполнения этой задачи Турция (или другая страна НАТО) разместит в разминированной зоне свой корабль. Это создает прецедент размещения натовских кораблей у наших берегов. Это очень большая победа на будущее, если это произойдет.

Почему это не вопрос безопасности? С моей точки зрения (но я могу ошибаться) основная причина, почему россия не высаживает десант на черноморском побережье это не мины. А то, что акватория простреливается противокорабельными ракетами. Поэтому даже если десант можно будет взорвать, не очень понятно, как российский флот будет его поддерживать, через простреливаемую с гарантией акваторию. У россии нет ПРО, которая позволяла бы им оперировать в этой зоне свободно. К тому же у россии просто тупо нет свободной морской пехоты в достаточном количестве, потому что вся она используется в боях.

Сам фарватер будет считаться демилитаризованной зоной (зоной прекращения огня, если быть точным). Для нас это не проблема, потому что у нас фактически нет флота, мы там и раньше не плавали. К тому же, для обеспечения безопасности в фарватере от плавучих мин требуется использование в зоне минных тральников. Наших или натовских уже не важно. Я бы выбирал турецкие – меньшая ответственность и очередной прецедент присутствия натовских кораблей у нашего побережья.

Второе. Все пустые зерновозы, которые будут входить в наши порты за зерном, будут проверяться на отсутствие оружия. Не спешите кричать предательство. Проверять будут турецкие представители. Еще раз. Страна НАТО поставляющая нам оружие Турция будет проверять зерновозы на отсутствие оружия. Это такой ор и попускалово россии, что я чувствую, что измена будет в российской медиасфере. Говорят, что проверка зерновозов будет не в море, а прямо в украинских портах представителями турецкой стороны. Это также хороший вариант, потому что российские ракеты, прилетающие к черноморскому побережью Украины, могут поразить турецких госслужащих и военных. россии придется быть осторожнее.

Третье. Все эти разработки должен будет согласовать питун во время встречи с турецким лидером в Тегеране. Не очень понятно, зачем это питуну, я не вижу для него никаких плюсов. Это проблема, потому что мы, возможно, чего-то не знаем или не понимаем. Возможно, питун будет использовать это для отмены санкций. Но этот рычаг кажется мне гораздо меньше эффективным, чем газовый. Как мы видим газа, достаточно для нарушения санкционного режима – канадские турбины в качестве примера.

Плюсы.

Мы сможем вывозить свое зерно. Сейчас фермеры воют, что закупочная цена на зерно плохая. Потому что его тупо некуда складывать, а экспорт через "УЗ" очень мал. Фермеры получат деньги. Мы будем получать валюту, которая нам так нужна.

Само соглашение создает прецедент функционирования наших портов во время войны. Это очень важно. То, что заработало для зерна, может работать и для другого. В том числе для поставок топлива в Украину, например.

ООН решает проблему с едой в странах Африки и Азии. Это уменьшает внешнеполитическое давление на Украину, в формате "завершайте уже войну на любых условиях". Россия теряет этот рычаг давления на мировую экономику.

Мы не теряем традиционных рынков экспорта зерна. Это очень важно для нас и сейчас, но в будущем это прям очень сильный козырь.

Минусы.

В каком-нибудь из зерновозов может приехать российский десант. Или фарватер будет использован для неожиданного провода русского конвоя с десантом. Такая возможность есть, но не очень понятно, как этот десант будет снабжаться поддержкой. Потому что после такого десанта акватория снова будет заминирована, а противокорабельные ракеты начнут тушить все, что увидят. Тупо самоубийственная одноразовая операция со стороны СР РФ. Могли бы плавать свободно, не сдали бы Змеиный. Но исключать такой вариант не стоит. Мы должны позаботиться о безопасности побережья, это может отвлечь дополнительные силы по более важным направлениям.

Турция сможет без проблем закупать украденное россиянами зерно на оккупированных территориях, потому что в общем валу это отследить станет просто невозможно. Но Турция и сейчас фактически скупает это зерно.

россия показывает способность договариваться. В будущем это может оказаться проблемой. А может не стать, потому что хватает других мест, где россия будет быковать и дальше. Верю в их способность набокопорить еще где-нибудь.

Выводы.

Турция становится мощным игроком в регионе, как страна, которая может обеспечивать сложные договоренности. Не знаю для нас это хороший вариант или нет. Это идет в рамках идеи создания из Турции логистической локальной сверхдержавы, и мы являемся частью зоны влияния этой сверхдержавы.

Мы получаем возможность наладить экспорт из страны и получить деньги. Война становится все дороже и у нас есть проблемы с платежным балансом, которые нужно решать. Потому деньги важны. Все видят, что у нас с курсом.

Давление на мировую экономику, постепенно погружающееся в рецессию, снижается. Это плюс и для нас, потому что мы являемся реципиентом этой экономики и сейчас, и в будущем, во время восстановления.

В общем, из имеющейся сейчас информации, я считаю, что плюсы этого соглашения значительно превышают минусы. Риски есть, но у нас идет война и рисков много. Если не будет дополнительных условий со стороны россии и не будет новой информации, я считаю эти риски приемлемыми.

Источник: Facebook-страница Антона Швеца