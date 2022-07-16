Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" пояснил, что говорит о скором переломе в российско-украинской войне

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированных российских ударов по украинским городам заявил, что оккупанты понимают – ВСУ постепенно становятся сильнее. Поэтому захватчики пытаются наносить максимальный ущерб украинским городам, запугивать людей.

На пятом месяце войны, действительно, есть сигналы о том, что скоро может произойти перелом в ведении боевых действий. Украинские резервы получили боевой опыт и провели боевое слаживание. Наконец-то начали поступать первые образцы наступательного вооружения от союзников. Даже несколько дальнобойных систем залпового огня позволили нанести высокоточные удары по складам и штабам противника в глубине его обороны. Как противодействовать этой тактике, враг еще не придумал, а перенос складов дальше линии фронта усложнит логистику.

Читайте также: Категория Интервью Спикер InformNapalm Макарук: О ракетном копье, переговорах и том, почему так активно взрываются вражеские склады Важно понимать – ВСУ воюют на своей земле и когда мы идем в контратаку, мы стараемся сберечь жизни наших людей, наши города и поселки

В этих условиях войска противника усилили обстрелы украинских городов. Подавляющее количество ракет попадает по гражданским объектам, гибнут мирные люди. Подобная тактика может применяться для устрашения населения и смены его настроений. Сейчас украинцы категорически не воспринимают мирные договоренности с какими-либо уступками. И массовый террор, по мнению врага, может стать "принуждением к миру". Следующим шагом нельзя исключать даже применение оружия массового поражения.

Украинская система противовоздушной обороны сейчас сбивает около половины выпущенных противником ракет. Однако ее следует усиливать дополнительным вооружением. Именно поэтому в переговорах с западными партнерами Зеленский как один из главных приоритетов называет поставки современных высокотехнологичных противоракетных систем. Есть перспективы получения американских NASAMS и германских IRIS-T. Их расположение в местах воздушных атак значительно усилит оборону городов и военных соединений.