"Убийцы и палачи": Зеленский рассказал, что ждет россиян (видео)
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Глава государства обещает наказать всех причастных к ракетному террору рф
В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации после очередных террористических атак рф по украинским городам.
Соответствующее заявление глава государства сделал в традиционном вечернем видеообращении, передает YouTube-канал "Офіс Президента України". В нем Зеленский отметил, что украинцы сохранят человечность и цивилизованность, а вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется покалеченным на поколения, причем по собственной вине.
"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти на всей территории нашего государства – воздушная тревога. Есть предварительная информация по попаданиям – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать.
Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться", — заявил Зеленский.
Напомним, 15 июля оккупанты совершили массированный обстрел Днепра, а местные жители сообщают по меньшей мере о четырех взрывах.
Ранее россияне обстреляли Винницу, убив больше 20 жителей.