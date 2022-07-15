"Убийцы и палачи": Зеленский рассказал, что ждет россиян (видео)

Глава государства обещает наказать всех причастных к ракетному террору рф

В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации после очередных террористических атак рф по украинским городам.

Соответствующее заявление глава государства сделал в традиционном вечернем видеообращении, передает YouTube-канал "Офіс Президента України". В нем Зеленский отметил, что украинцы сохранят человечность и цивилизованность, а вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется покалеченным на поколения, причем по собственной вине.

"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти на всей территории нашего государства – воздушная тревога. Есть предварительная информация по попаданиям – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать.

Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться", — заявил Зеленский.

Читайте также: Категория Украина Оккупанты привезли на Запорожскую АЭС ракетные комплексы и обстреливают Никополь: детали Захватчики наносят удары по Днепропетровской области прямо с территории ЗАЭС

Напомним, 15 июля оккупанты совершили массированный обстрел Днепра, а местные жители сообщают по меньшей мере о четырех взрывах.

Ранее россияне обстреляли Винницу, убив больше 20 жителей.