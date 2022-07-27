Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин прокомментировал контрнаступление ВСУ, которое, по его мнению, уже идет полным ходом

Контрнаступление уже идет. Оно не прекращалось с момента остановки врага под Николаевом и освобождения Посад–Покровского несколько месяцев назад. Всего на данный момент мы освободили уже более 40 населенных пунктов на юге.

ВСУ продолжают развивать успех и давят врага в трех точках:

1. Это направления со стороны самого Посад–Покровского;

2. Пересечение реки Ингулец и создание там плацдарма, попутно освободив села Андреевка и Лозовое;

3. Давление на врага под Высокопольем, где его держат скованного в тисках.

Эти направления явные и были озвучены публично нашим Генштабом. Если есть еще точки давления, то это хорошо, что мы их не знаем — как и не знаем, какое из усилий выбрано Генштабом в качестве основного. Напомню, что на войне среди множества усилий у вас всегда будет только одно основным, а остальные вторичными, сковывающими и отвлекающими.

Работа по оккупантам реализуется не большими концентрациями сил — это опасно и безгранично сложно, — а с помощью работы по всему пространству: мы лишаем врага глубины и тыла, а также логистики и командных центров.

В целом, мясо армии всегда опирается на скелет организации, кровеносную систему логистики и нервную систему командования. Без скелета, кровотока и мозга, мясо и мышцы становятся просто аморфной и недееспособной массой.

Именно это и делается с российской группировкой прямо сейчас — и делается успешно. Мы видим, что уже который раз, пытаясь выбить наши силы с нашего плацдарма у реки Ингулец, ВС РФ терпят неудачи, откатываясь обратно. Это первый важный признак. Второй же — это факт того, что на юге на этих участках постоянно работает наша авиация и враг ничего не может с этим сделать: ни закрыть небо, ни добиться воздушного господства.

Я напомню, что наступление это одно из самых сложных видов боевых действий и частей оперативного искусства. Почему? Потому что оно требует:

1. Сумасшедшего уровня слаженности и организации;

2. Отлаженной и бесперебойной связи и координации;

3. Большой дисциплины, мотивации и храбрости бойцов;

4. Высокой компетентности и грамотности командиров;

5. Хорошо отлаженной логистики, медицины и тех. обеспечения.

Оборона, рейд, изматывание и другие виды боевых действий несомненно тоже сложны и требовательны, но они несравнимы с наступлением, особенно если оно затрагивает такие вот масштабы, как на юге. А это сотни километров (!) фронта и десятки тысяч бойцов (!) с каждой стороны.

Резюмируя.

Несмотря на колоссальные проблемы и сложности, которые неизбежно преследуют ВСУ от боя к бою, в целом общая обстановка на юге складывается сейчас не в пользу оккупантов. Могут ли ВСУ изгнать ВС РФ из Херсона и юга вообще? Ответ однозначный — все инструменты для этого либо есть, либо в пути.

Антоновский мост уже не пригоден для колонн техники и логистики (он пригоден только, чтобы драпать пешком или на самокатах), ЖД мост тоже под огнем и огневым контролем. Мост через реку Ингулец тоже поврежден и может быть легко добит. Дамба и мост в Новой Каховке тоже под огневым контролем ВСУ. Небо над полем боя тоже не в руках РФ.

В такой ситуации самое верное решение для русских с военной точки зрения — это вывести свою группировку с правого берега и оставить Херсон, так как сохранение сил всегда предпочтительнее нежели окружение, полный разгром и плен.

Что выберет их командование, мы все совсем скоро узнаем.