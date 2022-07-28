Украинцы желают иметь право высказываться и выбирать себе руководителей из числа наиболее достойных

Украина в четверг, 28 июля, впервые отмечает День украинской государственности. На сегодняшний день основные составляющие государственности – безопасность, воля и благосостояние. Во время войны силам сопротивления и всему обществу удалось защитить государственность от внешней агрессии. Сохраняется управляемость страной, государственные институты работали даже в самые сложные дни, вооруженные силы значительно нарастили свою состоятельность.

Идет активная работа над созданием гарантий безопасности группой Ермака-Расмуссена. Эти гарантии должны действовать в период с окончания войны и до вступления Украины в НАТО.

Первая составляющая – поддержка мощных высокотехнологичных вооруженных сил с современным оружием и высоким уровнем боеготовности. Вторая – мгновенные механизмы международной дипломатической, военной и экономической помощи в случае новой агрессии.

Воля является одной из самых высоких ценностей украинца, это показало исследование Института будущего "Кто мы?". Наши граждане могут решить сложнейшие задачи, если это делают сознательно, по доброй воле и без принуждения. Именно поэтому у нас широкое волонтерское движение, развитое гражданское общество и сопротивление наступлению тоталитарного соседа. Для украинца идеал государства – казацкая гетманская республика, в которой каждый имеет право высказать свое мнение, а лидер избран из числа наиболее авторитетных казаков.

Вопрос благосостояния становится еще более актуальным во время военного разрушения экономики и экономических вызовов. Поэтому в планах восстановления Украины будут не только проекты по восстановлению инфраструктуры, но и создание новой экономики, с новыми рабочими местами, производствами с высокой добавленной стоимостью, поддержкой технологического украинского экспорта. Это станет лучшим стимулом для возвращения миллионов мигрантов и благосостояния в каждой семье.