Українці бажають мати право висловлюватися та обирати собі керівників з числа найбільш гідних

Україна у четвер, 28 липня, вперше відзначає День української державності. На сьогоднішній день основні складові державності – безпека, воля та добробут. Під час війни силам опору та всьому суспільству вдалося захистити державність від зовнішньої агресії. Зберігається керованість країною, державні інститути працювали навіть у найскладніші дні, збройні сили значно наростили свою спроможність.

Іде активна робота над створенням гарантій безпеки групою Єрмака-Расмуссена. Ці гарантії повинні діяти в період від закінчення війни до вступу України до НАТО.

Перша складова – підтримка потужних високотехнологічних збройних сил із сучасною зброєю та високим рівнем боєготовності. Друга – миттєві механізми міжнародної дипломатичної, військової та економічної допомоги у разі нової агресії.

Воля є однією із найвищих цінностей українця, це показало дослідження Інституту майбутнього "Хто ми?". Наші громадяни можуть вирішити найскладніші завдання, якщо це роблять свідомо, доброю волею і без примусу. Саме тому ми маємо широкий волонтерський рух, розвинене громадянське суспільство і опір наступу тоталітарного сусіда. Для українця ідеал держави – козацька гетьманська республіка, в якій кожен має право висловити свою думку, а лідера обрано з числа найбільш авторитетних козаків.

Питання добробуту стає ще більш актуальним під час воєнної руйнації економіки та економічних викликів. Тож у планах відновлення України будуть не лише проекти з відновлення інфраструктури, а й створення нової економіки, з новими робочими місцями, виробництвами із високою доданою вартістю, підтримкою технологічного українського експорту. Це стане найкращим стимулом для повернення мільйонів мігрантів та добробуту в кожній родині.