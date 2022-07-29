Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" высказал мысль, что нужно засталять украинцев платить коммуналку

Верховная Рада проголосовала в пятницу, 29 июля, что тарифы на тепло для населения не будут повышать, пока действует военное положение. И еще полгода после его окончания. Так, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой. Решено, что разницу тарифов коммунальщикам будут покрывать из госбюджета – за счет помощи от международных партнеров.

Это было ожидаемое популистское решение. Понятно, что у нас война. Но ведь подобными тарифными играми наши власти страдали и раньше. При этом долги населения за прошлый отопительный период – более 100 миллиардов гривен!

Я не знаю, что собирается делать правительство. Такое впечатление, что надеются на некое чудо.

Эти деньги нельзя просто списать. Их можно только выделить из госбюджета. Который у нас и так наполняется за счет заимствований. А если списать подобный долг хоть раз – люди вообще перестанут платить.

Евросоюз, кстати, против подобных решений, таких заморозок тарифов.

Так что принято очень неоднозначное решение.

Давно пора прекратить заниматься популизмом и привести тарифы к рыночным показателям. Понятно, что сейчас не до того – война, разруха, обнищание. Но раньше было ведь время!

Никаких дотаций, драконовские штрафы за неуплату – это работает. А сплошное заигрывание – нет. Есть понятия кнута и пряника. Это аксиома любого эффективного менеджмента, управления. А тут для домохозяйств – одни пряники, а для промышленности – сплошные кнуты (переплачивает в разы, даже сейчас, когда она практически убита войной). Для бизнеса у нас – жесточайшие условия, а для населения – супермягкие. Так нельзя. Надо как-то посередине.

Ладно, решили вы заморозить тарифы. Тогда давайте, чтобы те, кто не заплатил – тут же сто процентов штрафа. Вплоть до изъятия имущества за долги. Вплоть до ареста счетов. С размахом. Шарах – и всё! И это сработает. И деньги найдутся. Можно сделать исключение для беженцев, людей, потерявших жилье, живущих в зоне боевых действий. Но те, у кого есть возможность, должны платить. Обязаны! Иначе рухнет даже то, что у нас пока еще держится.

И насколько я знаю, в окружении Зеленского нет никого, кто бы мог ему объяснить, к чему всё это приведет. Нам надо на что-то покупать газ. Денег нет. Власти требуют от НБУ печатать. Тот против. И я согласен с НБУ! Но его, скорее всего, дожмут. Опять сделают эмиссию. А потом, опять же, будут верещать, что цены выросли. Конечно, выросли и вырастут. Что ж вы вытворяете?!