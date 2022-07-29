Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що треба змушувати українців платити комуналку

Верховна Рада проголосувала у п’ятницю, 29 липня, що тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть, допоки діє військовий стан. І ще півроку після його закінчення. Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Вирішено, що різницю тарифів комунальникам покриватимуть із держбюджету – за рахунок допомоги від міжнародних партнерів.

Це було очікуване популістське рішення. Зрозуміло, що ми маємо війну. Але подібними тарифними іграми наша влада страждала і раніше. При цьому борги населення за минулий опалювальний період – понад 100 мільярдів гривень!

Я не знаю, що має намір робити уряд. Таке враження, що сподіваються на якесь диво.

Ці гроші не можна просто списати. Їх можна лише виділити із держбюджету. Який у нас і так наповнюється за рахунок запозичень. А якщо списати такий борг хоч раз – люди взагалі перестануть платити.

Євросоюз, до речі, проти подібних рішень, таких заморозків тарифів.

Тож прийнято дуже неоднозначне рішення.

Давно настав час припинити займатися популізмом і привести тарифи до ринкових показників. Зрозуміло, що зараз не до того – війна, розруха, зубожіння. Але раніше був час!

Жодних дотацій, драконівські штрафи за несплату – це працює. А суцільне загравання – ні. Є поняття батога та пряника. Це аксіома будь-якого ефективного управління. А тут для домогосподарств – одні пряники, а для промисловості – суцільні батоги (переплачує в рази, навіть зараз, коли вона практично вбита війною). Для бізнесу у нас – найжорстокіші умови, а для населення – суперм’які. Так не можна. Потрібно якось посередині.

Гаразд, вирішили ви заморозити тарифи. Тоді давайте, щоб ті, хто не заплатив – відразу сто відсотків штрафу. Аж до вилучення майна за борги. Аж до арешту рахунків. З розмахом. Шарах — і все! І це спрацює. І гроші знайдуться. Можна зробити виняток для біженців, людей, які втратили житло, що живуть у зоні бойових дій. Але ті, хто має можливість, повинні платити. Повинні! Інакше впаде навіть те, що в нас поки що тримається.

І наскільки я знаю, в оточенні Зеленського немає нікого, хто міг би йому пояснити, до чого все це приведе. Нам треба за щось купувати газ. Грошей немає. Влада вимагає від НБУ друкувати. Той проти. І я згоден із НБУ! Але його, швидше за все, дотиснуть. Знову зроблять емісію. А потім знову ж таки верещатимуть, що ціни зросли. Звісно, виросли та виростуть. Що ж ви робите?!