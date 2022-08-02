Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов о том, как на шестой месяц войны некоторые украинцы перевели фокус внимания на внутренние склоки:

Украинцы — совершенно невероятная нация, которая столетиями демонстрирует жажду выживания, воюет и при этом успевает разводить "срачи" внутри страны. Так случилось и в этот раз — первые две-три недели, месяц — консолидация, задача общей победы, а потом началось снова: не так воюем, не так готовились, не так давим на Запад и т.д. При чем обычно говорят подобные вещи те, кто минимально делает что-нибудь для победы.

На днях имел возможность ездить по Западу нашего государства и общаться с простыми людьми, живущими своей жизнью — где-то донатят, где-то волонтерят, занимаются собственным хозяйством, ведут бизнесы. Важно отметить, что перед этим обстреливали сначала ТЦ в Кременчуге, затем центр Винницы, Одесщина, Николаев, Харьков. То есть, ведется стрельба по мирным городам Украины для создания давления на общество с целью дальнейшей капитуляции.

Казалось бы, уже и лаврову, и путину, и шойгу должно быть понятно, что ни на какую капитуляцию Украина не пойдет, а Запад не даст нашему народу проиграть. Однако нет, обстрелы ведутся, население иногда нервничает. Однозначно, страха в глазах гораздо меньше, чем было 24 февраля, когда никто вообще не понимал, сможем ли мы отбить наступление. Однако есть и другая опасная тенденция.

Мы (украинцы — Авт.) стали выносить россию за рамки. "Да, россия стреляет "калибрами", но…" и вот здесь начинается настоящий хит-парад штампов, пропагандистских тезисов и так далее. "В Буче и Мариуполе виноват Зеленский! Их кровь на его руках", — приходилось мне слышать. При всей критичности взглядов на действия президента до 24 февраля (да и после), я не могу согласиться с этим тезисом.

"Да, путин — конченый, но…", и вот за этим "но" кроется очень опасная история. Враг постоянно проводит ИПСО (информационно-психологические операции) для разделения и уменьшения сил сопротивления. И часть населения действительно оказалась не готова к информационной войне. Снова по сети ходят фейки, а возле подъезда или в магазине люди рассказывают друг другу басни о том, как все плохо, не приводя ни одного аргумента (а чаще — приводя вымышленные россиянами "факты").

Друзья, я обращаюсь к вам! Как бы ни было тяжело – работайте над собой в плане информационной гигиены. Российские фейки иногда очень трудно отличить, но это реально. Выберите несколько источников информации, которым вы доверяете. Вам не нужны 100500 телеграмм-каналов, информацию из которых вы просто не сможете переварить (кстати, в нашем Телеграмме стараемся не спамить и давать самое интересное и актуальное).

Работайте со своими родителями и родственниками. Как бы ни было трудно — у нас очень тяжелая и циничная война с противником, для которого нет морали. И в этой войне каждая голова и светлый разум нам нужны для победы.

Перед тем, как рассказать кому то, в чем вы не специалист и что не видели своими глазами, проведите с собой простой тест:

Уверен ли я, что эта информация правдива? Поможет ли она победе?

И самое главное, помните – наш главный враг – россия. Вопросы к украинской власти были, есть и будут. Их нужно ставить, однако подходить к ним с холодной головой. К примеру, оккупация Херсона. По очень распространенной в обществе версии город вообще не обороняли. Однако может стоит послушать тех, кто, собственно, был там на момент начала вторжения? Вот рассказ Героя Украины — 23-летнего командира танковой роты 59 бригады имени Якова Гандзюка Евгения Пальченко.

Не забывайте — наш враг гораздо сильнее (чисто по цифрам), но у нас есть больше — единство, вера в победу и Вооруженные Силы. И за нами правда!

Донатьте на армию, участвуйте в благотворительных аукционах (на одном из таких "Телеграф" разыгрывает марку "Укрпочты" с автографом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного), поддерживайте друг друга.

Каждый день делайте что-то для ВСУ!

P.S. Автор этих строк производит сбор средств на покупку трех пикапов для наших разведчиков, работающих на передовой. Осталось собрать около тысячи долларов на третье авто (две машины уже куплены и готовятся к передаче бойцам на "передок"). После передачи всех трех на "Телеграфе" будет обязательный фотоотчет. Одна машина уже раньше поехала к военным.

Присоединиться к сбору средств можно, задонатив (получатель Жаренов Ярослав Александрович):

на банку моно — https://send.monobank.ua/jar/7Ne9soaoXA?fbclid=IwAR28MN2ml-k36oWNsCCggegYOzeidEEibn7evrFF6totRUhncxwfb6WLSVc;

на карточку Приватбанка — 4149609011773449.

Приятный бонус — те, кто донатит до 5 августа сумму от 100 гривен — примет участие в розыгрыше сразу двух комплектов марок от "Укрпочты" "Русский военный корабль всьо", а еще один комплект я подарю лично за самый большой донат.