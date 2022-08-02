Мне в выходной нормально купить и привезти продукты на 15 человек – а у вас сиеста? - Павел Федосенко
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Журналист, основатель интернет-ресурса NewsRoom и эксрадник главы Харьковской ОГА Павел Федосенко рассказал, с каким хамством ему пришлось столкнуться при оказании волонтерской помощи людям
"Идиот".
Это мне пришло в мессенджер от женщины по имени Люда. Предварительным сообщением она сбросила заявку на получение гуманитарки на 15 человек. А на следующий день — сразу "Идиот". И никакого упреждающего выстрела.
Спросил, не ошиблась ли госпожа адресатом? Прочтено, но ответа нет. Ну, думаю, должно быть какое-нибудь объяснение. Может быть, случайно позвонил ей или отправил голосовое? Проверил. Ничего. А потом поговорил с Сергеем Михайличенко и все стало на свои места.
Как выяснилось, пока я был в Киеве, он развозил. Заранее позвонил по телефону и предупредил, что часа через полтора завезет продукты. Через полтора часа трубку никто не взял. Через два тоже. Но Сергей все равно поехал по адресу и уже там встретил компанию подвыпивших мужчин. Один из них объяснил, что это его мама не берет трубку, "потому что сегодня воскресенье, выходной, поэтому люди отдыхают".
– Я же предупредил, что приезжаю.
– Да я же говорю: выходной.
– То есть мне в выходной нормально купить продукты, расфасовать их, заправиться и привезти — а у вас сиеста? Вы тупо е**нутые.
– Чего вы нас обижаете?
– Это не обида. Это констатация.
И уехал. Горжусь.
Но идиот – я (мы).
P.S. Женщине написал, что подписываюсь под каждым словом коллеги, а ее номер теперь будут знать все волонтеры города.
Источник: Facebook-страница Павла Федосенко
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