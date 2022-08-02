Журналист, основатель интернет-ресурса NewsRoom и эксрадник главы Харьковской ОГА Павел Федосенко рассказал, с каким хамством ему пришлось столкнуться при оказании волонтерской помощи людям

"Идиот".

Это мне пришло в мессенджер от женщины по имени Люда. Предварительным сообщением она сбросила заявку на получение гуманитарки на 15 человек. А на следующий день — сразу "Идиот". И никакого упреждающего выстрела.

Спросил, не ошиблась ли госпожа адресатом? Прочтено, но ответа нет. Ну, думаю, должно быть какое-нибудь объяснение. Может быть, случайно позвонил ей или отправил голосовое? Проверил. Ничего. А потом поговорил с Сергеем Михайличенко и все стало на свои места.

Как выяснилось, пока я был в Киеве, он развозил. Заранее позвонил по телефону и предупредил, что часа через полтора завезет продукты. Через полтора часа трубку никто не взял. Через два тоже. Но Сергей все равно поехал по адресу и уже там встретил компанию подвыпивших мужчин. Один из них объяснил, что это его мама не берет трубку, "потому что сегодня воскресенье, выходной, поэтому люди отдыхают".

– Я же предупредил, что приезжаю.

– Да я же говорю: выходной.

– То есть мне в выходной нормально купить продукты, расфасовать их, заправиться и привезти — а у вас сиеста? Вы тупо е**нутые.

– Чего вы нас обижаете?

– Это не обида. Это констатация.

И уехал. Горжусь.

Но идиот – я (мы).

P.S. Женщине написал, что подписываюсь под каждым словом коллеги, а ее номер теперь будут знать все волонтеры города.

Источник: Facebook-страница Павла Федосенко