Журналіст, засновник інтернет-ресурсу NewsRoom та ексрадник голови Харківської ОДА Павло Федосенко розповів, з яким хамством йому довелося зіштовхнутися при наданні волонтерської допомоги людям

"Ідіот".

Це мені прийшло у месенджер від жіночки на ім’я Люда. Попереднім повідомленням вона скинула заявку на отримання гуманітарки на 15 осіб. А наступного дня — одразу "Ідіот". І жодного попереджувального пострілу.

Запитав, чи не помилилась пані адресатом? Прочитано, але відповіді немає. Ну, думаю, має бути якесь пояснення. Можливо, випадково зателефонував їй або відправив голосове? Перевірив. Нічого. А потім поговорив з Сергієм Михайличенком — і все стало на свої місця.

Як виявилося, поки я був у Києві, він розвозив. Заздалегідь зателефонував і попередив, що години через півтори завезе продукти. Через півтори години слухавку ніхто не взяв. Через дві — також. Але Сергій все одно поїхав за адресою і вже там зустрів компанію хлопів напідпитку. Один з них пояснив, що то його мама не бере слухавку, "бо сьогодні неділя, вихідний, тому люди відпочивають".

- Я ж попередив, що їду.

- Та я ж кажу: вихідний.

- Тобто, мені у вихідний нормально купити продукти, розфасувати їх, заправитись і привезти — а у вас сієста? Ви тупо й**нуті.

- Чого ви нас ображаєте?

- Це не образа. Це констатація.

І поїхав. Пишаюся.

Але ідіот — я (ми).

P.S. Жіночці написав, що підписуюсь під кожним словом колеги, а її номер тепер будуть знати всі волонтери міста.

Джерело: Facebook-сторінка Павла Федосенка