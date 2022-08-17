Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов эксклюзивно для "Телеграфа" оценил цели грядущих дипломатических визитов в Украину

Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается 18 августа прибыть во Львов, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Туда же прибудет и генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

Думаю, что визит Гуттериша и Эрдогана в Украину для встречи с Зеленским не будет иметь принципиально важных последствий. Если отбросить в сторону дипломатическую маскировку, то дорогие гости едут сюда с одной целью – склонить Украину к уступкам на переговорах с Кремлем.

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Это очевидно. Если бы они хотели уступок со стороны россии, им стоило бы ехать в Москву. Значит, будут давить на Зеленского.

Но ситуация такова, что переговорные позиции россии нас сейчас категорически не устраивают. Очевидно, что Кремль не просто не готов вернуть оккупированные Донецк, Луганск и Крым. Москва даже возвращаться к линиям разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года не хочет. Претендуя на захваченные территории на Юге и Востоке.

Но ВСУ активно контратакуют, наносят удары по казармам, аэродромам и складам в тылу врага. Ничего с этим поделать военным путем россия не может. Вот и пускает в ход дипломатию. Зеленский на такие сценарии с сохранением за рф оккупированных территорий не согласится. Потому переговоры будут трудными, но безрезультатными…