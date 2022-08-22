Пакеты вооружения от США и Германии в августе стали рекордными: что мы получили и чем это важно - Юрий Бутусов
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Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что благодаря систематическим поставкам мощного вооружения в Украину позволяют создать новый уровень боеспособности государства
Разбираемся, какие виды нового вооружения получит Украина от Германии и США и в чем значение этих поставок.
Пакеты вооружения от США и ФРГ в августе стали рекордными по стоимости за все предыдущие месяцы войны. Решил разложить поочередно значение новых вооружений.
Читать дальше на языке оригинала: "Пакети озброєння від США та Німеччини у серпні стали рекордними: що ми отримали і чим це важливо" — Юрій Бутусов
Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова
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