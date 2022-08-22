Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что благодаря систематическим поставкам мощного вооружения в Украину позволяют создать новый уровень боеспособности государства

Разбираемся, какие виды нового вооружения получит Украина от Германии и США и в чем значение этих поставок.

Пакеты вооружения от США и ФРГ в августе стали рекордными по стоимости за все предыдущие месяцы войны. Решил разложить поочередно значение новых вооружений.

Читать дальше на языке оригинала: "Пакети озброєння від США та Німеччини у серпні стали рекордними: що ми отримали і чим це важливо" — Юрій Бутусов

Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова