Укр

Пакеты вооружения от США и Германии в августе стали рекордными: что мы получили и чем это важно - Юрий Бутусов

Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
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Западные партнеры продолжают помогать Украине противостоять вооруженной агрессии россии Новость обновлена 22 августа 2022, 13:50
Западные партнеры продолжают помогать Украине противостоять вооруженной агрессии россии

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что благодаря систематическим поставкам мощного вооружения в Украину позволяют создать новый уровень боеспособности государства

Разбираемся, какие виды нового вооружения получит Украина от Германии и США и в чем значение этих поставок.

Пакеты вооружения от США и ФРГ в августе стали рекордными по стоимости за все предыдущие месяцы войны. Решил разложить поочередно значение новых вооружений.

Читать дальше на языке оригинала: "Пакети озброєння від США та Німеччини у серпні стали рекордними: що ми отримали і чим це важливо" — Юрій Бутусов

Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова

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Теги:
#США #Война #Вооружение #Военная помощь