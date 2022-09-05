Не ждите освобождения Херсона в духе советского кино, у нас другие методы - Юрий Луценко
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Советская армия для достижения своих целей жертвовала сотнями тысяч солдатских жизней, для Украины жизнь каждого – навысшая ценность
Освобождение правобережной части Херсонщины – главная задача Украинской Армии на осень 2022 года.
Во-первых, это наша обязанность освободить героических херсонцев.
Во-вторых, выкинуть россиян с этого плацдарма означает сделать невозможным их новое внезапное наступление на Николаев, Никополь, Одессу.
В-третьих, это будет четкий знак, что путин проиграет свою преступную войну.
Но.
Не ждите побед в стиле советского кино о Второй мировой. Не будет сведений Левитана или же Арестовича об освобожденных за день десятках сел и городов.
Ибо за такими сводками в те годы стояли горы погибших.
Курская дуга стоила 250 тыс. потерь для 2 млн Красной Армии. Битва за Донбасс забрала 300 тыс. красноармейцев. Форсирование Днепра и освобождение Киева забрало 400 тыс. из 2,5 млн армии.
К счастью, у нас другие военные руководители и другие методы.
Поэтому 20-тысячная группировка россиян вокруг Херсона будет разгромлена, но без ужасных потерь при лобовых атаках в степи против в 5-7 раз превосходящих сил вражеской арты и бронетехники.
Как?
В первую очередь уничтожением поставок боекомлекта.
В день орки выстреливают здесь около 10 тыс. снарядов. Это – 5000 тонн за 10 дней. Без мостов столько бк подвезти паромами невозможно. Поэтому – слава Хаймарсам и наслаждайтесь русо-бавовной.
Во-вторых, без мостовых переходов у россиян скоро не хватит топлива. А около 1200 единиц разной техники жрут дизель ежедневно.
В-третьих, новейшие западные ракеты, самонаводящиеся на российские ракеты ПВО, работают хорошо и дыр в небе над оккупационными войсками становится все больше. Об этом свидетельствуют свежие видео работы Байрактаров и горящая бронетехника русни.
И в-четвертых, орки все чаще паникуют от неожиданных и болезненных ударов ВСУ. Они привыкли к войне на расстоянии, когда их арта, вертолеты и танки пользуются численным преимуществом и стирают наши позиции за 10-15 км. Все изменилось — под ударами западной техники эти преимущества исчезают (см. видео из района Правдино). Поэтому они убегают. Но позади – огромный Днепр. И раки.
Потому, уважаемые, все будет хорошо.
Но не так скоро, как в кино.
Потому что каждый погибший или раненый солдат для нас не статистика, а высшая ценность.
Эта война – надолго.
Не ждите победного финала "через 2-3 недели".
Не верьте в чудо-оружие, которое сметет врага как в кинобоевике. Ошибочные надежды – путь к отчаянию и опусканию рук.
Мы выигрываем выдержкой, разумом и силой духа.
А тем, у кого упал заряд во внутренней "батарейке" — совет. Обратите внимание на резкий рост потерь россиян за последние недели. Получите удовольствие. И пришлите хоть пару гривен на нужды ВСУ. Сразу почувствуете сопричастность к Победе.
PS шикарный рисунок художника [Алексея] Кустовского.
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