Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш, специально для "Телеграфа"

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (в соавторстве с первым замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Михаилом Забродским), опубликованная накануне пятой встречи в формате "Рамштайн", в первую очередь адресована западным центрам принятия решений.

Чем она важна?

Залужный обрисовал возможные перспективы хода войны в Украине, указал на по-прежнему существующие серьезные риски, которые могут привести не только к проигрышу нашей страны (а значит и Запада) в войне с рф, но и к Третьей мировой войне.

В статье четко обозначено ключевое условие наступления перелома в войне в пользу Украины. Это паритет в предельной досягаемости средств поражения противника. Если россия может сейчас поражать цели в Украине на расстоянии двух тысяч километров, то Украина имеющимся на данный момент оружием способна поражать цели только на глубину 100 км. Это создает у россиян ощущение безнаказанности, являющееся движущей силой поддержки войны в российском обществе. И только предоставление Украине вооружений, имеющих такую же дальность поражения, как у рф, только возможность нанесения ответного удара может кардинально переломить ход военной кампании.

Именно эта мысль является основным посылом украинского главнокомандующего нашим западным партнерам.

Думаю, никто и не рассчитывал, что на следующий день после публикации данной статьи, на встрече министров обороны стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн" Запад отреагирует действенно (даст нам оружие дальностью 2 тысяч км).

Но данная статья дает пищу для размышлений, материал для продумывания этой идеи, которая должна быть понята и воспринята нашими партнерами.

Тем более, что надвигаются холода. Европа может иметь определенные экономические неприятности из-за этой войны. И наше командование показывает, как этих неприятностей можно избежать.