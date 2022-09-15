Политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" прокомментировал реакцию президента Зеленского на удары по его родному городу

То, что в ночном обращении с 14 на 15 сентября президент Украины, перейдя на русский язык, довольно жестко прокомментировал ракетные удары россиян по Кривому Рогу – абсолютно нормальная с человеческой точки зрения реакция. Это все-таки родной город Зеленского. И таких последствий – серьезных, целенаправленных, непосредственно связанных с ударом по Кривому Рогу – пока не могу припомнить с начала широкомасштабной российской агрессии.

Понятно, что потерпев удачу на поле битвы, русские избрали тактику ударов по украинской инфраструктуре. Да, у них мало гиперзвуковых "Кинжалов", но как они намерены их применять, уже ясно. Беда в том, что с такими ракетами бороться практически невозможно. Агрессор показал, что создавать серьезные проблемы всё еще может – и достаточно быстро. Понятно, что Кривой Рог стал не случайной мишенью. Отсюда и такое эмоциональное выступление Зеленского. Он, похоже, понимает, что подобное может продолжаться до весны.

Что касается привлечения к ответственности представителей страны-агрессора – всё будет зависеть от результатов войны. Наверное, Гитлер и его соратники не верили, что может быть какая-то ответственность. И Милошевич не верил, что его свои же вышлют в Гаагу. Так что – всё возможно.