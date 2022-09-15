Політтехнолог Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфу" прокоментував реакцію президента Зеленського на удари по його рідному місту

Те, що в нічному зверненні з 14 на 15 вересня президент України, перейшовши на російську мову, досить жорстко прокоментував ракетні удари росіян по Кривому Рогу – абсолютно нормальна з людської точки зору реакція. Це все-таки рідне місто Зеленського. І таких наслідків – серйозних, цілеспрямованих, безпосередньо пов’язаних із ударом по Кривому Рогу – поки що не можу пригадати з початку широкомасштабної російської агресії.

Зрозуміло, що зазнавши успіху на полі битви, росіяни обрали тактику ударів по українській інфраструктурі. Так, у них мало гіперзвукових "Кинджалів", але як вони мають намір їх застосовувати, вже ясно. Погано те, що з такими ракетами боротися практично неможливо. Агресор показав, що створювати серйозні проблеми все ще може і досить швидко. Зрозуміло, що Кривий Ріг став не випадковою мішенню. Звідси й такий емоційний виступ Зеленського. Він, схоже, розуміє, що таке може тривати до весни.

Щодо притягнення до відповідальності представників країни-агресора – все залежатиме від результатів війни. Напевно, Гітлер та його соратники не вірили, що може бути якась відповідальність. І Мілошевич не вірив, що його свої ж вишлють до Гааги. Отже - все можливо.