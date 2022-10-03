Журналистка считает, что ничто не помогает лучше, чем помощь другим

Как не сойти с ума во время войны?

Говорят, что ничто не помогает лучше, чем помощь другим.

Перевела на украинский конспект "Техники экстренной психологической помощи" от Спартака Субботы.

Теперь каждый раз, когда дрожу, то прыгаю или как-то активно двигаюсь, а раньше не знала, как надо, и пыталась согреться и расслабиться.

Пожалуйста, пользуйтесь и НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ к другим.

ПЛАЧ

Основная задача: выслушать.

1. Не оставляйте потерпевшего в одниночестве.

2. Установите физический контакт с потерпевшим (возьмите за руку, положите свою руку ему на плечо или спину, погладьте его по голове).

3. Не пытайтесь успокоить потерпевшего. Дайте ему возможность выплакаться и выговориться, выплеснуть из себя горе, страх, обиду.

4. Примените приемы активного слушания: периодически "агакайте", "дакайте", качайте головой, то есть подтверждайте, что слушаете и сочувствуете; повторяйте за потерпевшим отрывки фраз, в которых он выражает свои чувства; говорите о своих чувствах и чувствах потерпевшего.

5. Не задавайте вопросов, не давайте советов.

АПАТИЯ

1. Поговорите с потерпевшим. Спросите: "Как тебя зовут?"; "Как ты чувствуешь себя?"; "Хочешь ли есть?".

2. Отведите потерпевшего к месту отдыха, помогите удобно устроиться (обязательно снять обувь).

3. Возьмите потерпевшего за руку или положите свою руку ему на лоб.

4. Дайте потерпевшему возможность поспать или просто полежать.

5. Если нет возможности отдохнуть – больше говорите с ним, побуждайте к любой совместной деятельности (прогуляться, выпить чаю, помочь окружающим и тому подобное).

СТУПОР

Основная задача:

1. Согните потерпевшему пальцы на обеих руках и прижмите их к низу ладони. Большие пальцы должны быть выставлены наружу.

2. Кончиками большого и указательного пальцев помассируйте пострадавшему точки на лбу: ровно посередине между линией роста волос и бровями, прямо над зрачками.

3. Ладонь своей второй руки положите на грудь потерпевшего. Подстройте свое дыхание под ритм его дыхания.

4. Человек, находящийся в ступоре, может слышать и видеть. Поэтому говорите ему на ухо тихо, медленно и отчетливо то, что может вызвать сильные эмоции (лучше отрицательные).

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

1. Примените прием "захват": станьте позади потерпевшего, продвиньте руки под его подмышки, прижмите к себе и немного наклоните назад.

2. Изолируйте пострадавшего от окружающих.

3. Массируйте "положительные" точки. Говорите спокойным голосом о чувствах потерпевшего. ("Тебе хочется что-то сделать, чтобы это прекратить? Ты хочешь убежать, спрятаться от того, что происходит?").

4. Не спорьте с потерпевшим, не задавайте вопросов, в разговоре избегайте фраз с частицей "не" относительно нежелательных действий. Например: "Не беги", "Не размахивай руками", "Не кричи").

5. Помните, что потерпевший может навредить себе и другим.

АГРЕССИЯ

1. Минимизируйте количество окружающих.

2. Дайте потерпевшему возможность "выпустить пар" (например, выговориться или "побить подушку").

3. Поручите ему работу, связанную с высокой физической нагрузкой.

СТРАХ

1. Положите руку потерпевшего себе на запястье, чтобы он чувствовал ваш спокойный пульс. Это будет для него сигналом: "Я сейчас рядом, ты не один!".

2. Дышите глубоко и ровно. Побудите пострадавшего дышать с вами в одном ритме.

3. Если потерпевший говорит, слушайте его, выражайте заинтересованность, понимание, сострадание.

4. Сделайте пострадавшему легкий массаж наиболее напряженных мышц тела.

ИСТЕРИКА

1. Создайте спокойные условия, по возможности попросите зрителей отойти. Оставайтесь с пострадавшим наедине, если это безопасно для вас.

2. Неожиданно совершите действие, которое может сильно удивить (дайте оплеуху, облиейте водой, с грохотом бросьте что-то на пол, резко крикните на пострадавшего).

3. Говорите с потерпевшим короткими фразами, уверенным тоном ("Выпей воды", "Умойся").

4. После истерики человек чувствует себя обессиленно. Уложите его спать. До прибытия специалиста следите за его состоянием.

5. Не потакайте желаниям потерпевшего.

БРЕД

1. Обратитесь к медработникам, вызовите бригаду скорой психиатрической помощи.

2. До прибытия специалистов следите, чтобы пострадавший не навредил себе и окружающим. Уберите от него предметы, представляющие потенциальную опасность.

3. Изолируйте пострадавшего от окружающих и не оставляйте его одного.

4. Говорите с потерпевшим спокойным голосом. Соглашайтесь с ним, не пытайтесь убедить в чем-нибудь.

НЕРВНАЯ ДРОЖЬ

1. Нужно усилить дрожь. Возьмите потерпевшего за плечи и сильно потрясите в течение 10-15 секунд.

2. Продолжайте разговаривать с потерпевшим, иначе он может воспринять ваши действия как нападение.

3. После завершения реакции необходимо дать потерпевшему возможность отдохнуть. Желательно уложить его спать.

Во время нервной дрожи запрещено:

- обнимать потерпевшего или прижимать его к себе;

- укрывать потерпевшего чем-нибудь теплым;

- успокаивать потерпевшего, говорить, чтобы он овладел собой.

Оригинал конспекта на всякий случай даю в комментариях, написала в фейсбуке София Касьяненко.