Мир продемонстрировал, что хочет победы Украины в войне против россии, полагает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала

В Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) прошло голосование по резолюции, в которой россию осудили за "аннексию" четырех украинских областей. 143 из 193 участников голосования потребовали соблюдать территориальную целостность Украины и отменить решение рф о "присоединении" к ней Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Против данного документы выступили лишь сама страна-агрессор, а также Беларусь, Сирия, КНДР (Северная Корея) и Никарагуа.

Осуждение действий постоянного представителя Совбеза ООН подавляющим большинством голосов Генассамблеи ООН говорит само за себя. Как и то, что против всего четыре страны + собственно рф.

Да, 35 государств воздержались или отсутствовали во время голосования. У каждого из них были свои причины для этого. Но были такие знаковые воздержания, как те же Китай и Индия, что также довольно сильный сигнал в контексте того, что россию не поддерживают в ее действиях на территории Украины. В том числе – в акте фарса аннексии временно оккупированных территорий непонятно в каких границах. Мы за время этих псевдореферендумов и путинских липовых указов по "собиранию новых земель" уже сотни км освободили той территории, которую россияне на бумаге аннексировали. Речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Подчеркиваю – такие результаты голосования в ГА ООН – серьезный позитивный сигнал. И, как по мне, признак того, что рф всё более становится изолированной, фактически изгоем в международном смысле. Мир, по большому счету, этим голосованием продемонстрировал, что хочет победы Украины в войне против россии.

Что касается Беларуси, которая поддержала аннексии, мы стали свидетелями того, что союз зла во главе с рф стал очень зримым, понятным. И что он очень небольшой. Страны, которые его представляют, – это диктаторские режимы или сателлиты россии. Убогий союз зла, который ничего не сможет сделать против союза добра.

Ну а присоединение к этой компании Беларуси окончательно демонстрирует, что Москва управляет действиями Минска. И что Лукашенко уже не может пропетлять и оставаться даже условно в стороне от войны, в которую его страну втягивает россия.