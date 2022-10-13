Світ продемонстрував, що хоче перемоги України у війні проти росії, вважає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала

У Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН) відбулося голосування щодо резолюції, в якій росію засудили за "анексію" чотирьох українських областей. 143 з 193 учасників голосування вимагали дотримуватися територіальної цілісності України та скасувати рішення росії про "приєднання" до неї Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Проти цього документи виступили лише сама країна-агресор, а також Білорусь, Сирія, КНДР (Північна Корея) та Нікарагуа.

Засудження дій постійного представника Ради Безпеки ООН переважною більшістю голосів Генасамблеї ООН говорить саме за себе. Як і те, що проти — всього чотири країни + власне рф.

Так, 35 держав утрималися чи були відсутні під час голосування. Кожна з них мала свої причини для цього. Але були такі знакові утримання, як і Китай та Індія, що також досить сильний сигнал у контексті того, що росію не підтримують у її діях на території України. У тому числі – в акті фарсу анексії тимчасово окупованих територій незрозуміло у яких межах. Ми за час цих псевдореферендумів та путінських липових указів щодо "збирання нових земель" уже сотні кілометрів звільнили тій території, яку росіяни на папері анексували. Мова про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Наголошую – такі результати голосування у ГА ООН – серйозний позитивний сигнал. І, як на мене, ознака того, що росія все більше стає ізольованою, практично ізгоєм у міжнародному сенсі. Світ за великим рахунком цим голосуванням продемонстрував, що хоче перемоги України у війні проти росії.

Що стосується Білорусі, яка підтримала анексії, ми стали свідками того, що союз зла на чолі з росією став дуже зримим, зрозумілим. І що він дуже невеликий. Країни, які його представляють, – це диктаторські режими або сателіти росії. Убогий союз зла, який нічого не зможе зробити проти союзу добра.

Ну, а приєднання до цієї компанії Білорусі остаточно демонструє, що Москва керує діями Мінська. І що Лукашенко вже не може петляти і залишатися навіть умовно осторонь війни, в яку його країну втягує росія.