Блогер, публицист и политический деятель Виктор Трегубов объяснил, почему россия перешла на иранские дроны

Мне кажется, ответ на вопрос "почему на Украине не поражают объекты инфраструктуры?!" стоит искать именно в том факте, что на украинские дома падают иранские дроны, а российские СУшки падают в Ейске.

Использование дронов по жилым домам — это не тактика, а жест отчаяния в ситуации, когда ты не можешь поразить критическую инфраструктуру противника. ХАМАС лупит по Израилю неприцельно не потому, что план такой хитрый, а потому, что прицельно поражать израильские военные объекты просто нечем. Вот и мы пришли к этому моменту. Российские самолеты не работают далее, чем за пару десятков километров от линии разграничения не потому, что Пыня очень добрый, а потому, что жить охота, а пилотов в украинском плену уже хватит на пару эскадрилий. Ракеты летят все реже не потому, что в планы входит гуманизм, а потому, что ракет мало. И восстанавливать сложно. Вопреки популярному мифу, запасы советских вооружений не бесконечны, и просто ввести IDKFA не получится.

И эта пропасть будет усугубляться.

Это, конечно, неприятная новость для украинских мирных жителей — рано или поздно в ход пойдут ракеты из обрезков труб.

Но еще менее приятная новость это для российских военных. Потому что кошмарингом мирняка еще ни одну войну не выиграли. Адольф Алоизович со своими ударами по Лондону и Ковентри не даст соврать.

Технологическое преимущество уже на стороне Украины. И оно будет возрастать.