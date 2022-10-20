Политтехнолог Тарас Березовец подчеркивает, что российскому диктатору необходим человеческий ресурс

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на появившийся в среду, 19 октября, новый указ путина – о введении военного положения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

По словам Зеленского, жителям временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей следует стараться максимально избегать мобилизации (в т. н. "днр" и "лнр" рашисты и так уже выгребли почти всех мужчин). Ну а путинский указ о введении частичного военного положения Зеленский назвал "истерикой у товарищей чекистов".

Нет сомнений, что путин будет проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях. Ему необходим человеческий ресурс. Те, кто не выедет, не сможет скрыться, будут брошены на фронт. Кроме того, мирное население на контролируемой россиянами части Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, станут привлекать к построению так называемых оборонительных сооружений. Нет сомнений и в том, что будет мародерство – отъем собственности, включая автомобильный транспорт.

Плюс – замена этнического состава. Оккупанты уже анонсировали планы по вывозу, как минимум, 60 тысяч человек из четырех районов только Херсонщины. Подобную практику могут использовать и на других пока контролируемых ими территориях. С надеждой, что сумеют вернуть их, даже если будут вынуждены сейчас бежать под натиском ВСУ, – и завезти туда россиян или нацменьшинства, как сделали с оккупированным Крымом.

Но это частичное военное положение, как и частичная мобилизация, сыграет против путина. Даже те, кто был к нему более-менее лоялен на новооккупированных территориях, скажут "не успели войти в состав россии – и тут же вынуждены воевать или эвакуироваться". Так что Кремль получит дополнительный дестабилизирующий фактор. Тем более что путинский режим ввел еще и так называемый "режим средней готовности" в большинстве прифронтовых регионов, включая оккупированный Крым, Белгородскую, Курскую, ряд других областей. А там то же самое – бесплатная рабсила, которую безумные власти станут использовать по своему усмотрению.