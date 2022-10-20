Політтехнолог Тарас Березовець наголошує, що російському диктатору необхідний людський ресурс

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий указ путіна, що з’явився в середу, 19 жовтня, — про запровадження воєнного стану в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.

За словами Зеленського, мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей слід намагатися максимально уникати мобілізації (у т. зв. "днр" та "лнр" рашисти і так уже вигребли майже всіх чоловіків). Ну а путінський указ про запровадження часткового воєнного стану Зеленський назвав "істерикою у товаріщєй чєкістов".

Немає сумнівів, що путін проводитиме мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Йому потрібен людський ресурс. Ті, хто не виїде, не зможе втекти, будуть кинуті на фронт. Крім того, мирне населення на контрольованій росіянами частині Донбасу, Запорізької та Херсонської областей залучатимуть до побудови так званих оборонних споруд. Немає сумнівів і в тому, що буде мародерство – відібрання власності, включаючи автомобільний транспорт.

Плюс – заміна етнічного складу. Окупанти вже анонсували плани з вивезення щонайменше 60 тисяч осіб із чотирьох районів лише Херсонщини. Подібну практику можуть використовувати й на інших поки що контрольованих ними територіях. З надією, що зможуть повернути їх, навіть якщо будуть змушені зараз бігти під тиском ЗСУ, – і завезти туди росіян чи нацменшини, як зробили з окупованим Кримом.

Але цей частковий воєнний стан, як і часткова мобілізація, зіграє проти путіна. Навіть ті, хто був до нього більш-менш лояльний на новоокупованих територіях, скажуть "не встигли увійти до складу росії — і відразу змушені воювати чи евакуюватися". Тож Кремль отримає додатковий дестабілізуючий фактор. Тим більше, що путінський режим запровадив ще й так званий "режим середньої готовності" у більшості прифронтових регіонів, включаючи окупований Крим, Білгородську, Курську, низку інших областей. А там те саме – безплатна рабсила, яку божевільна влада використовуватиме на свій розсуд.