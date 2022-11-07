Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа":

В понедельник, 7 ноября, появилась информация, что большое количество предприятий, связанных с украинскими олигархами – Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевы и Константином Григоришиным – будут переданы в собственность государства Украина. Речь идет об "Укрнафте", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и ряде других.

Скорее всего, это не весь список предприятия, которые перешли в собственность государства.

Некоторые их них имеют стратегический характер. Как те же "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ". Есть вероятность, что там повысится степень управляемости.

С некоторыми, как с той же "Укрнафтой", другая история. Предприятие глубоко убыточно, идет дотация потребителей энергетики в Украине. И сложно сказать, является ли национализация следствием конфликта руководства страны с Коломойским, ведь сейчас "Укрнафта" – это больше об убытках.

Следует понимать, что эти активы в военное время обесценены.

Но после войны все, у кого за ее время что-то "отжали", будут требовать компенсации. И если сейчас эти активы стоят близко к нулю (с учетом всех дисконтов и рисков), то по завершению войны будет совсем другая стоимость. И не исключено, что бывшие собственники пойдут в международные суды, заставляя государство Украина (читай – украинских налогоплательщиков) выплачивать им огромные суммы за предприятия, перешедшие в госсобственность.