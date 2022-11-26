Журналист Виктор Калныш рассказал, к чему привело российское вторжение в Украину

Начав эту войну на псевдоисторических основаниях (Украины нет и не было никогда, украинцы – не нация, а охмуренные нацистами непонятно кто), россия добилась несомненного успеха в деконструкции мифа о собственном величии.

Убита и брошена на съедение бучанским собакам "вторая армия мира".

На паперти духа, скрюченный и в струпьях, в обнимку с патриархом в генеральских погонах стоит "народ-богоносец".

Под завалами Мариупольского драмтеатра, задыхаясь и ломая ногти о бетон, кричит "русский освободитель".

Запутавшись в якорной цепи крейсера "москва" на дно ушла "великая морская держава".

Нет никакого величия. На груде из обломков литературы и балета, физики и космоса доставшихся путину в наследие от былых поколений теперь, в обнимку с керамическим унитазом, сидят воняющий мочой зек и старая хабалка в рваном тряпье. Была россия и закончилась.