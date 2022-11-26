Нет никакого величия. Была россия и закончилась - Валерий Калныш
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Журналист Виктор Калныш рассказал, к чему привело российское вторжение в Украину
Начав эту войну на псевдоисторических основаниях (Украины нет и не было никогда, украинцы – не нация, а охмуренные нацистами непонятно кто), россия добилась несомненного успеха в деконструкции мифа о собственном величии.
Убита и брошена на съедение бучанским собакам "вторая армия мира".
На паперти духа, скрюченный и в струпьях, в обнимку с патриархом в генеральских погонах стоит "народ-богоносец".
Под завалами Мариупольского драмтеатра, задыхаясь и ломая ногти о бетон, кричит "русский освободитель".
Запутавшись в якорной цепи крейсера "москва" на дно ушла "великая морская держава".
Нет никакого величия. На груде из обломков литературы и балета, физики и космоса доставшихся путину в наследие от былых поколений теперь, в обнимку с керамическим унитазом, сидят воняющий мочой зек и старая хабалка в рваном тряпье. Была россия и закончилась.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.