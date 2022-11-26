Журналіст Віктор Калниш розповів, до чого призвело російське вторгнення в Україну

Почавши цю війну на псевдоісторичних засадах (України немає і не було ніколи, українці – не нація, а похмурі нацистами незрозуміло хто), росія досягла безперечного успіху в деконструкції міфу про власну велич.

Вбита і кинута на поживу бучанським собакам "друга армія світу".

На паперті духу, скрючений і в струпах, обійнявши патріарха в генеральських погонах стоїть "народ-богоносець".

Під завалами Маріупольського драмтеатру, задихаючись та ламаючи нігті об бетон, кричить "російський визволитель".

Заплутавшись в якірний ланцюг крейсера "москва" на дно пішла "велика морська держава".

Немає жодної величі. На купі з уламків літератури і балету, фізики і космосу, що дісталися путіну в спадщину від минулих поколінь тепер, обійнявшись з керамічним унітазом, сидять зек, що смердить сечею, і стара хабалка в рваному ганчір’ї. Була росія та закінчилася.