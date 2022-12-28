Без помощи партнеров Украина столкнется с определенными трудностями

Предпосылкой для окончательной победы над россией уже в 2023 году, о реальности чего заявляет ряд экспертов и президент Украины, станет наращивание военно-технической помощи нам со стороны НАТО. На это были направлены недавние расширенные интервью президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного британскому The Economist. И не случайно они появились перед визитом Зеленского в США.

Основой акцент там делался на то, что без помощи партнеров, стран демократического лагеря – финансовой, военно-технической – Украина столкнется с определенными трудностями. И Залужный, и Зеленский подчеркивали: у нас есть кому воевать, но – дайте чем. И если мы получим чем – точно победим. Куда быстрее, нежели думают некоторые.

Соответственно, расширенный характер военно-технической помощи, в первую очередь, передача ВСУ наступательных, а не только оборонительных, видов вооружения позволит Украине материализовать оперативное и тактическое преимущество, которые сложились к концу 2022 года. И проводить успешные операции по дальнейшей деоккупации нашей территории.

Безусловно, нам нужны и средства ПВО и ПРО, которые сведут до минимума ракетный террор со стороны рф (как возможный фактор военно-политического давления и принуждения к подписанию т.наз. "мирных соглашений" на российских условиях) и защитят энергосистему и экономику Украины от негативных воздействий.

Последний пакет военно-технической помощи США Украине кардинально отличается от предыдущих не только появлением в нём батареи ЗРК MIM-104 Patriot, но и тем, что нам массово передают средства поражения.

Речь идет о высокоточных снарядах 155-мм, боеприпасах к РСЗО "Град" и HIMARS, 125-мм танковых снарядах, минометных боеприпасах, 122-мм артиллерийских снарядах. О том, в чём мы испытывали острый дефицит. Это фактически наступательные виды вооружений. Если партнеры продолжат в том же духе и нам наконец-то дадут танки и самолеты, то ВСУ реализуют планы Генштаба по деоккупации. И заявление Залужного, что ГШ готовит российским захватчикам несколько неприятных "сюрпризов", воплотится в жизнь.