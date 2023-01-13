Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа" рассказал об абсолютном безумии атак "вагнеровцев"

Согласно данным Минобороны, на утро пятницы, 13 января, украинские военные продолжают сражаться в Соледаре. Но ситуация очень напряженная. И в районе Соледара — Бахмута, и в целом на Донбассе.

При этом наблюдается вражеское оживление на Харьковском направлении, на Запорожском.

Абсолютно не логичные в военном смысле атаки на севере Донецкой области, с массой потерь в рядах противника, продолжаются. Это говорит о том, что Кремль требует результатов. А результатов, значимых, нет. Какие-то есть, но они незначительные. А цена за эти незначительные результаты – умопомрачительная.

И Соледар – это далеко не первый раз, когда звучат от российских пропагандистов и даже высокопоставленных военных бравурные доклады о занятии тех или иных украинских населенных пунктов. А потом оказывается, что это не соответствует действительности.

Таких бешеных атак, как в районе Бахмута и Соледара, наши ребята не припоминают за все годы войны, начиная с 2014-го. Мне парни, которые держат позиции в том районе, звонили и рассказывали, что визуально происходящее напоминало порой фрагмент из фильма "Чапаев", когда каппелевцы шли в так называемую психическую атаку.

Под бой барабанов, с сигарами, тросточками. Просто шеренгами – на пулеметы. Первая шеренга полегла, за ней вторая – и так далее. Безумно, бездумно…

Наши ребята признались, что у них сложилось впечатление, что идущие на убой в районах Бахмута и Соледара подразделения зэков-"вагнеровцев" находятся под воздействием каких-то наркотиков, психотропных препаратов. Потому что человек в здравом рассудке, со здоровой психикой, так себя вести не может. Когда, получив по мордам, первая волна откатывается назад, тут же начинает формироваться вторая. А одновременно с этим кто-то из первой волны, прямо на поле, где лежат кучи трупов, разжигает костер и начинает жарить шашлыки. Это абсолютное безумие.