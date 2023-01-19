Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко пояснил, как россия сама же уничтожает свою артиллерию

Между тем, российские оккупанты продолжают получать 152-мм гаубицы Д-1 эпохи Второй мировой войны.

Если, кто ещё не в курсе, то Д-1 это гаубица 1943-1949 годов производства и именно ею затыкают дефицит артиллерии. Дефицит решён? Ну как сказать…

Им стволы рвёт. Знатно рвёт. Но не только из-за уставшего металла и отстрелянного ресурса за минувшие десятилетия.

Оккупанты стали получать не только гаубицы эпохи Второй мировой войны, но и специфический боекомплект к ним!

Например, снаряды 53-ОФ-530 и жуткая жуть, 53-Г-530 для взлома укрепрайонов ВСУ. Результат? Самоподрыв в канале ствола.

Я так понимаю, для российского командования уже не только ч*обики мясо на убой, но и артиллеристы, которые даже в советской армии ценились поболе пехоты.