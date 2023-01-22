Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, чем обернется для Украины массовый отток населения за границу

Несколько печальных цифр из Польши и не только:

1. С начала войны в Польшу перебралось более 9 миллионов украинских беженцев, но 7,25 миллиона украинцев покинули Польшу, в Польше осталось 1,5 миллиона украинцев (!)

2. До конца 2022 года Польша потратила на украинских беженцев свыше €8,3 млрд.

Важно отметить, что в этой сумме находились как средства польского бюджета, так и деньги ЕС.

3. Но интересно другое: украинские беженцы в Польше уже заплатили $2,4 млрд налогов (!!!)

То есть поляки начинаю получать уже прямые выгоды от привлечения украинцев!

В среднем, значит, $1600 на одного украинца. Но если взять только взрослых – то около $2000, за каждого взрослого (!)

Если посчитать в среднем, что подобные налоги могли бы быть уплачены всеми уехавшими в Европу беженцами, то сумма получится около $14 млрд налогов, уплаченных не в Украине, а в других странах.

То есть именно такие деньги, потенциально, потерял украинский бюджет…

4. Население Польши на 2022 год было около 37 млн человек и за год оно выросло на 1,5 млн человек или на 4%.

Приехавшие со сбережениями стали пользоваться и платить за услуги (аренда, такси), снимать и покупать жилье. В общем – увеличили потребление.

5. Как следствие – рост экономики Польши за 2022 год ожидается более 4,6%

И хорошие перспективы для Польши в будущем из-за ассимиляции украинцев, чьи дети пошли в школу и кто уже нашел работу, жилье и даже открыл бизнес.

6. Относительно Украины — мы потеряли украинцев, выехавших в Европу и в другие страны около 14,5 млн. человек, из которых около 4,5 млн в россии

Страну оставило более 35% населения.

А значит – не менее 35% потребления.

Не менее 35% трудовых ресурсов

И не менее 35% потенциала для экономического роста.

7. Кстати, что практически полностью совпадает с падением экономики в 2022 году.

Какой вывод? На самом деле – очень грустный.

Выиграв войну, мы получим разрушенную экономику, сжатый потребительский рынок, покинувших страну экономически активных украинцев (украинок) и воинов, вернувшихся с фронта с победой и с большим количеством вопросов к власти и к нам всем.

Морали не будет. Самое сложное у нас еще впереди. Но сначала надо победить!

Источник: пост Амелина в Facebook.