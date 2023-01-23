Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа" рассказал о финансовом скандале в Германии

Итоги восьмой встречи в формате "Рамштайн" омрачила позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца, который блокировал консолидированное решение по массовым отправкам в Украину немецких танков Leopard 2.

Шольц и его однопартийцы, очевидно, оказались между молотом и наковальней. Все эмоциональные заявления о том, что "немецкие танки не могут снова поехать по территории Украины, как это уже было в период Второй мировой войны", это не более чем красивая "отмазка".

На самом деле немцы – народ прагматичный и расчетливый. И заботятся исключительно о том, чтобы дебет сошелся с кредитом.

Сам Олаф Шольц занял должность вице-канцлера и министра финансов Германии от имени Социал-демократической партии Германии еще в 2018 году, в коалиционном правительстве Ангелы Меркель.

На своей должности, среди прочего, он курировал деятельность немецкого финансового регулятора BaFin, который обеспечивал надзор за финансовыми компаниями и банками.

Именно в этот период разгорелись мощные скандалы, связанные с компанией Wirecard, которая осуществляла операции в Европе и в Азии, имела офисы в Филиппинах и Сингапуре.

Компания предоставляла услуги эквайринга и перевода средств при пользовании "стрёмными" сервисами, вроде порносайтов или онлайн-букмекерских контор, с которыми гнушались сотрудничать серьезные банки.

В результате на бумаге Wirecard стала настолько велика, что захотела купить Deutsche Bank, чтобы сделать самый большой FinTech комплекс в мире. В том числе при участии собственника мессенджера Telegram Павла Дурова и инвестиций Романа Абрамовича, которые лоббировали создание криптовалюты и системы платежей TON, заблокированной позже в комиссии по ценным бумагам США.

Когда Олаф Шольц был министром финансов, в ведении которого был финансовый регулятор BaFin, множество сотрудников BaFin (немецких госслужащих) осуществляло торговлю акциями Wirecard, что в любой цивилизованной среде является конфликтом интересов.

Шольц на это закрывал глаза и подписывал отчеты Ernst&Young о том, что у компании Wirecard все нормально, пока усилиями журналистов FT и аудиторов KPMG внимание государственных контролеров не привлекли к тому, что в компании Wirecard подделывали финансовые результаты. Подчеркиваю, Шольц, в обязанности которого входил надзор за этими процессами, просто закрыл на них глаза.

В 2020 году, на фоне разгара пандемии, независимое расследование аудиторской компании KPMG обнаружило дыру в финансовой отчетности Wirecard величиной в 2 миллиарда евро, что на самом деле может быть только вершиной айсберга.

Представители топ-менеджмента компании Wirecard были арестованы, но операционный директор Ян Марсалек (Ян Маршалек, Jan Maršálek), смог скрыться в россии, куда бежал через Минск с помощью агентов российских спецслужб в среде парламента и разведорганов Австрии.

Позже стало известно, что Марсалек на своих вечеринках с банкирами и финансистами хвастался, что знает формулу ядовитого вещества "Новичок", использованного для покушений на Скрипалей и Навального.

Также Марсалек имел тесные связи с представителями непризнанного правительства Ливии, которое поддерживалось сотрудниками ГРУ и представителями группы "Вагнера".

В 2022 году журналисты установили, что Марсалек до сих пор живет в Москве, под контролем ГРУ. А в Германии тем временем продолжается суд над Wirecard.

Существует вероятность, что российские спецслужбы шантажируют Олафа Шольца и немецких социал-демократов тем, что Марсалек начнет говорить. И это приведет к политическому кризису в Германии и краху политической партии, как это уже было организовано с "Партией свободы" в Австрии.

В то же время Шольц и его однопартийцы находятся под международным давлением и давлением со стороны своих политических оппонентов внутри Германии.

Очевидно, что рано или поздно это может привести к серьезному политическому кризису немецкого правительства.