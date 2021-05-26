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В душ с "Петровым и Бошировым"? В России решили заработать на отравителях Скрипаля (видео)

В душ с "Петровым и Бошировым"? В России решили заработать на отравителях Скрипаля (видео)
18:16 Сегодня Телеграф скриншот

Компания из Подмосковья, занимающаяся экспортом косметики и БАДов, регистрирует в России бренд "Петров и Боширов" – в честь объявленных в розыск в Чехии по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Об этом в среду, 26 мая, сообщает Telegram-канал "Mash".

"В компании говорят, что новая линия будет "для активных мужчин". Продаваться будет, к сожалению, не в Англии, зато в арабских странах, Китае и Японии активные мужчины очень скоро смогут приводить в порядок волосы и мылиться гелем от "П&Б", - говорится в заметке.

Петров Боширов бренд

На видео, опубликованном каналом, исполнительный директор компании Максим Зотов сказал, что такое решение они приняли потому, что "сейчас эту парочку раскручивают по всему миру".

"Это такой хайп, может быть, хайп на негативе, но мы посчитали, что можно зарегистрировать такой бренд и возможно он будет пользоваться спросом в некоторых категориях", - сказал Зотов.

Пока остается неясным, получат ли с этой инициативы какую-то прибыль сами Петров и Боширов.

Неизвестно, каких в именно "некоторых категориях" подобная продукция может пользоваться спросом, но в сети уже отреагировали недоумением и возмущением на подобную инициативу:

Петро_Боширов_комменты_1Петров Боширов комменты_2

Как сообщалось, Петров и Боширов получили широкую известность в связи с подозрением в отравлении ими в британском городе Солсбери в марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочери ядом "Новичок". Хоть их обоих удалось спасти, но это событие вызвало широкий резонанс в мировой общественности.

По последним данным, Петрова и Боширова повысили и теперь они работают в Кремле.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Россия, Бренд, Шампунь, Гель для душа, Отравители, Петров и Боширов.
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