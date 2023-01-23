Советница по политическому маркетингу и коммуникациям Дария Чепак о том, как видят украинцы Победу в войне и какие запросы есть в обществе:

После Победы мы построим успешную страну. Это часть большой надежды, с которой наше общество переживает ежедневно необратимую травму войны. Но что именно каждый из нас вкладывает в эти понятия? Как видит восстановленную страну? И каким видит путь достижения успеваемости для страны?

Есть такое понятие в менеджменте – управление ожиданиями. Если грубо, то его задача – не потерять связь с реальностью, крепко устоять на земле ногами и не вылететь в космос неоправданных надежд.

Казалось бы, удержать связь с реальностью действительно просто. Узнайте, какие ожидания у всех участников процесса, сравните их с реальностью, и выстройте стратегию достижения этих целей. Но, как показывает практика политического маркетинга в Украине, бывает по-разному.

Каждый день в политической плоскости формируются новые надежды. И без детального их анализа общество в ответственный момент может оказаться над пропастью.

Собственно, инструменты политического маркетинга позволяют эту почву не терять, а в случае потери быстро найти. И один из основных таких инструментов – это социология. Такой миссии и посвящен наш совместный проект, который мы начали с социологом Андреем Еременко. Он заключается в изучении общественных ожиданий Украины после Победы. Другими словами – какой современное общество видит успешную Украину завтра и какие изменения оно поддерживает. Потому что изменения общественных настроений сегодня – изменения в политике завтра.

И первые наши цифры – о том, что же для нашего общества будет Победой и какими оно видит первые задачи для обновления страны.

В своей диджитальной панели Андрей задал очень простой вопрос, уже не раз звучавший: "Что для вас будет Победой в войне с РФ?" Лидируют два ответа. 48,7% говорят, что Победой станет выход на границы 1991 года, а 31,6% уверены, что полное уничтожение России. Остальные ответы не дотянули и до 5% процентов.

Что такое ожидания? Что почти половина общества примет победу только с Донбассом и Крымом, это известный факт. Но важно и мнение почти трети опрошенных, ожидающих больших геополитических изменений, и уже сегодня готовы сплотиться вокруг этой идеи. О привычной "хате с краю" сегодня уже можно забыть не только в контексте защиты своей земли. Дом почти трети украинцев не с краю уже и в геополитике.

Важно, что этот тренд показывает рост. Еще недавно, в августе, в схожем опросе Центра Разумкова эти цифры составляли 55% до 20,5% соответственно. Конечно, сопоставлять разные панели и разные вопросы нельзя, скажут мне социологи. Да и настроения общества меняются. Поэтому мы через месяц повторим вопрос, а сейчас фиксируем этот ответ как запрос весомой части общества.

Исходя из него, есть вывод первый. Почти треть украинцев являются сторонниками разрушения России. И лидеры, которые могут предложить план реализации этого запроса уже сегодня, получат политическое будущее и поддержку не менее 20% общества. А это, согласитесь, немало.

А что с ожиданиями внутри страны? Какие задачи в первую очередь должны выполнить власти Украины после Победы? Респонденты цифровой панели имели возможность выбрать от 1 до 3 вариантов ответа на этот вопрос. Лидерами стали варианты: отстроить жилье (40,7%) и инфраструктуру (36,3%), снизить коррупцию (49,1%), укрепить обороноспособность страны (44,7%), а также создать рабочие места (25%). Далее – увеличить социальную поддержку граждан (16,1%), способствовать возвращению людей из-за границы (11,7%), увеличить независимость судей (7,3%), увеличить доступ граждан к управлению государством (5,8%) и другие ответы, набравшие менее 5%.

Это означает, что вокруг тем, которые набрали наибольшие показатели, публичная дискуссия сейчас актуальна. Локальные и национальные планы по восстановлению страны после Победы (если построить воедино сторонников задачи восстановления жилья и инфраструктуры, то получим совокупно 77%), публичные встречи и конференции, предложения в этих направлениях заинтересуют широкую аудиторию. И лидерам, уже сегодня работающим над будущим успехом Украины, стоит наработать экспертизу в этих сферах.

В целом же от лидеров новой страны общество требует гораздо большего, чем до сих пор. Военный опыт в опросе вошел в топ-3 признака нового лидера, но не стал первым. А вот о том, какие черты стали главными, напишу в следующий раз, потому что образ лидера – это отдельный разговор. И благодарю наших военных за то, что мы имеем возможность сегодня работать над проектами успешной страны под надежной защитой ВСУ.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 6-8 января 2023 г.