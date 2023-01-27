Белорусский журналист и экономический обозреватель Денис Стаджи специально для "Телеграфа" рассказал о планах Александра Лукашенко и объяснил, почему и как президент Беларуси пытается отойти от обязательств перед путином

Александр Лукашенко принимает чрезвычайные меры, чтобы соскочить с московского крючка. Владимир Путин поставил его перед выбором: прямое участие в войне против Украины или потеря власти (и остатков независимости Беларуси). Но в Кремле недооценили хитрость и ловкость "картофельного фюрера".

Президент Беларуси известен своей жесткой риторикой "за пределом фола" и причудливыми высказываниями, которые часто полны абсурда. Скажем так, косит под деревенского дурака. Но надо понимать: существуют два Лукашенко – один говорит, другой делает. И это совершенно разные личности внутри одного человека.

Александр Лукашенко у власти уже скоро 29 лет, и за это время он пережил множество разных кризисов. Потерю власти ему прочили в среднем каждые два года – но он неизменно эту самую власть лишь укреплял. В то же время – всегда получал все, что ему нужно, от разных мировых центров силы. Просто он очень умело балансировал между Москвой, Пекином, Брюсселем и Вашингтоном.

И вот теперь Лукашенко, похоже, решил использовать эти навыки, чтобы сохранить свою власть накануне, как это почувствовал, неизбежного краха режима Владимира Путина. За последнюю неделю произошло несколько событий, указывающих на это.

Первое: 21 января Лукашенко пригласил в Минск главу КНР Си Цзиньпина.

"Приглашаю посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет предоставлен самый теплый и приветливый прием", – говорится в поздравлении, направленном Лукашенко Си Цзиньпину по случаю Нового года по лунному календарю. При этом Лукашенко напомнил: "На полях саммита ШОС подписан значительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".

А также намекнул на "особый характер" отношений между Пекином и Минском: "Уверяю в готовности вместе с вами и дальше развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене с целью построения справедливого и мирного глобального порядка". На самом деле это было послание не Пекину, а Москве. Мол, "Прекратите меня давить, требовать вступления в войну. Потому что у меня есть и другие друзья, не только Кремль. Интересы Китая в Беларуси очень велики".

Это, кстати, правда: за последние полтора десятка лет Китай инвестировал в Белоруссию огромные деньги. Страна должна была стать конечной точкой "Нового Шелкового пути" – сухопутного маршрута поставки китайских товаров в Европу. Поэтому китайские компании создали в Беларуси огромные логистически складские центры (например, целый город "Большой камень" под Минском, где действует китайское законодательство), много инвестировали в строительство, в АПК. Также за китайские кредиты были модернизированы многие белорусские предприятия; Пекин вообще очень активно кредитует белорусские власти.

Скорее всего, шантаж Кремля тем, что Беларусь может стать "любимой женой" не Москвы, а Пекина, – сработает. На такие вещи у Лукашенко чутье просто невероятное.

25 января Лукашенко отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь, кстати, российские СМИ все поняли правильно – и написали, что у белорусского президента есть на ОАЭ большие планы. Это главный банковско-финансовый хаб его семьи. Лукашенко лично, лицом к лицу, хочет переговорить о гарантии вкладов и распорядителей счетов накануне важных событий. Сама встреча с руководством ОАЭ была названа рабочей и на ней преобладали финансисты и банкиры, а от руководства страны присутствовало несколько второстепенных чиновников.

В то же время с визитом Лукашенко в ОАЭ пришла новость, что белорусские депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании. Вероятно, разрабатывается комбинация с номинальным управлением Беларусью новым органом, но под незримым руководством семьи Лукашенко через доверенных политиков, а может, и одного из его сыновей. Это позволит лично Александру Григорьевичу уйти в тень и не выполнять нежелательных обязательств перед Путиным. И визит в ОАЭ вписывается в эту теорию.

Эта версия ведет к двум важным выводам. Во-первых, Беларусь не будет вступать в войну с Украиной в случае официального ухода Лукашенко от власти. Во-вторых, опыт постсоветских республик с диктаторской формой правления показывает, что любой лидер, пытавшийся формально отойти от дел, но при этом желавший сохранить фактическую власть через посредников, в итоге терял ее. А значит , Беларусь в ближайшее время ждут реальные политические изменения.

По сути это тоже был сигнал от Лукашенко: "Я готов многое радикально поменять в своей политике, только обеспечите мне и моей семье безопасность – личную и капиталов".

Похоже, сигналы от Лукашенко услышали в Вашингтоне. 26 января заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе слушаний в сенатском комитете по международным отношениям сказала, что США хотят возобновить контакты с белорусским президентом. И теперь Госдепартамент США "ищет соответствующего кандидата" на должность специального посланника в Белоруссии (сейчас у США нет посла в Белоруссии).

Нуланд отметила, что работа специального представителя США в Беларуси сложна, отчасти потому, что приходится работать в Вильнюсе, а не в Минске. С одной стороны, конечно, это заявление полностью ложится в канву слов того же Нуланда о том, что Вашингтон готов к смягчению санкций против России ради серьезных переговоров по Украине и выводу оттуда войск РФ. Иначе говоря, в канву попытки США расколоть российские элиты, предложив им "пряник" как снятие санкций.

С другой стороны, потеря Лукашенко как главного и демонстративного союзника Кремля ударит по Путину даже сильнее, чем военный проигрыш в Украине. Потому что российское общество уже настроено должным образом – мол, в Украине РФ "воюет против всего НАТО", а в такой ситуации даже проиграть не слишком стыдно. Другое дело – Лукашенко. Который успешно водит за нос сначала Ельцина, затем Путина (с перерывом на Медведева). Если теперь "соскочит" еще и Лукашенко – это будет для Москвы просто невероятный провал.

У самого Лукашенко теперь три варианта: подчиниться Кремлю и вступить в войну, успеть "спрыгнуть" с помощью Запада и "китайских товарищей" (которые в этом случае вполне могут действовать сообща), или не успеть спрыгнуть – тогда в Минске мы увидим новый "штурм дворца Амина" российским спецназом.

Покупаем попкорн, устраиваемся поудобнее.