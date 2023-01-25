В Беларуси стало меньше российских военных: в разведке сказали, куда они переместились
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Захватчиков стало меньше более чем на 5 тысяч
Количество военнослужащих россии на территории Беларуси резко сократилось за последнюю неделю. В разведке рассказали, куда переместилась часть оккупантов.
На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 5800 российских военных. На прошлой неделе их количество составляло примерно 11 тысяч. Об этом в эфире телемарафона рассказал представить Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.
"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию россии, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку", — подчеркнул Скибицкий.
По его словам, это уже совершенно не тот контингент, который был в начале полномасштабной войны. В Беларуси сейчас нет мощного авиационного компонента, несмотря на учения, которые там продолжаются. Также там нет воздушно-десантных войск.
На территории Беларуси, как отметил представитель ГУР, расположен один дивизион "Искандер, три самолета МИГ-31 и зенитно-ракетные системы С-300, и С-400.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Константин Машовец считает, что россия может совершить отвлекающее наступление на территорию Украины из Беларуси. В этом есть определенная угроза.