В Беларуси стало меньше российских военных: в разведке сказали, куда они переместились

Захватчиков стало меньше более чем на 5 тысяч

Количество военнослужащих россии на территории Беларуси резко сократилось за последнюю неделю. В разведке рассказали, куда переместилась часть оккупантов.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 5800 российских военных. На прошлой неделе их количество составляло примерно 11 тысяч. Об этом в эфире телемарафона рассказал представить Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию россии, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку", — подчеркнул Скибицкий.

По его словам, это уже совершенно не тот контингент, который был в начале полномасштабной войны. В Беларуси сейчас нет мощного авиационного компонента, несмотря на учения, которые там продолжаются. Также там нет воздушно-десантных войск.

На территории Беларуси, как отметил представитель ГУР, расположен один дивизион "Искандер, три самолета МИГ-31 и зенитно-ракетные системы С-300, и С-400.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Константин Машовец считает, что россия может совершить отвлекающее наступление на территорию Украины из Беларуси. В этом есть определенная угроза.