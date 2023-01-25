У Білорусі поменшало російських військових: у розвідці сказали, куди вони перемістилися

Загарбників поменшало більш ніж на 5 тисяч

Кількість військовослужбовців росії на території Білорусі різко скоротилася за останній тиждень. У розвідці розповіли, куди переїхала частина окупантів.

На сьогодні у Білорусі налічується 5800 російських військових. Минулого тижня їхня кількість становила приблизно 11 тисяч. Про це в ефірі телемарафону розповів Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

"Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент становить 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію росії, у тому числі вже зайшла на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку", — підкреслив

За його словами, це вже зовсім не той контингент, який був на початку повномасштабної війни. У Білорусі зараз немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, які там тривають. Також там немає повітрянодесантних військ.

На території Білорусі, як зазначив представник ГУР, розташований один дивізіон "Іскандер, три літаки МІГ-31 та зенітно-ракетні системи С-300, та С-400.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Костянтин Машовець вважає, що росія може зробити відволікаючий наступ на територію України з Білорусі. У цьому є певна загроза.