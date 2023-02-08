Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов провел "арктический" эксперимент с автомобильным топливом DIESEL Nano Extro от Socar:

Наличие собственной машины – это сочетание комфорта, удобства и скорости с постоянными затратами на содержание авто. Как опытный водитель, я всегда ищу оптимальные решения. И не всегда речь об экономии, часто хочется просто найти самый лучший вариант в текущих условиях.

Приход морозов сделал мои утра "разнообразнее" — собираться куда-то надо раньше, очищать машину от снега, прогревать двигатель и так далее. Когда с утра увидел на столбике термометра отметку в минус 10, было интересно, заведется ли моя машина так же легко, как в осеннюю погоду (около нуля).

Эксперимент был интересен еще и тем, что накануне, почитав прогноз погоды на "Телеграфе", мы с другом заехали на Socar и по любезной рекомендации менеджера я заправил по полной их фирменный DIESEL Nano Extro. Уже дома решил поинтересоваться, что же эксперты говорят об этой чудо-незамерзайке.

АЗС Socar

Как оказалось, в декабре Институт потребительских экспертиз (укр. ІСЕ) опубликовал результаты исследования, где говорится, что DIESEL Nano Extro от Socar выдерживает замерзание до минус 35 градусов, что в условиях нынешней зимы, скажем откровенно, с запасом. Впрочем, рисковать лишний раз не хочется. Сегодня утром завестись удалось без лишних проблем, как говорят в водительских кругах — "с полоборота".

"Арктический" дизель DIESEL Nano Extro

Продолжить эксперимент решил в экономической плоскости. Действительно, стоимость "арктического" дизеля от Socar несколько выше обычного — 58,99 грн/л, но даже в условиях езды по городу датчик показал экономию примерно в 0,5 л/100 км при той же манере и темпе езды (обычно 7,5-7,7 л, а с арктическим сокаровским дизелем около 7,1-7,2 л). Простые подсчеты показывают экономию около 6,66% по литражу, а значит, ездить с суперзимним дизелем по стоимости примерно столько же, как заправлять обычный по 55 грн/л. Только в этом случае точно спишь спокойно и знаешь, что с утра заведешься.

"Арктический" дизеля от Socar несколько выше, чем обычного

Отдельно отмечу, что всегда обращаю внимание на работу персонала. Это как у Гороховского – "Неравнодушные сотрудники – главная отличительная черта здоровых компаний". На Socar сервис всегда на высоком уровне, это я знаю еще со времен первых блекаутов, когда можно было заехать на заправку и не только залить горючее, но перекусить, поработать за свободными столиками. Сейчас ажиотажа вокруг отключений электричества уже нет, украинцы привыкли, но "мой столик" на Socar останется моим.

АЗС Socar

Резюме очень простое: если раньше я скептически относился ко всем этим приставкам "супер", "пульс", "нано" и прочее, то сейчас понимаешь, что экономия не только в моменте, а в просчете последствий сегодняшних решений. "Арктический" дизель от Socar точно заслуживает внимания и приятно удивил в плане экономии. Сосед по улице даже спрашивал, в чем секрет, что, несмотря на мороз в 10-12 градусов, я быстро завелся и уехал. А ответ прост – "арктический" дизель DIESEL Nano Extro.