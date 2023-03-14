Экономический эксперт Даниил Монин специально для "Телеграфа" объяснил, повлияет ли на Украину банкротство нескольких крупных американских банков

Банкротство в краткий срок трех американских банков (сначала Silvergate, а потом Silicon Valley Bank (SVB), который был основным для технических компаний в Кремниевой долине и работал со стартапами, и Signature Bank), не на шутку встревожило Федеральную резервную систему, президента Байдена и правительство США.

Они прекрасно помнят 2008 год, когда проблемы в одном банке вызвали эффект домино и обвал финансовой системы.

Фактически ситуация выглядит как epic fail главы ФРС Джерома Пауэлла. Ведь последний месяц он своими публичными заявлениями обваливал рынки. А при выступлении в Конгрессе США был непреклонен в своей позиции – стремлении еще поднять учетную ставку (с 23 марта на 0,5%). И это при том, что сейчас ее диапазон составляет от 4,5% до 4,75% годовых, а в прошлом году она была повышена семь раз, тогда как в течение двух лет (с марта 2020 года по март 2022 года) находилась на уровне 0−0,25% годовых.

Пауэлл подчеркивал, что уверен в стойкости как финансовых рынков, так и реальной экономики. А тут – просто мини-эффект домино, когда обвал SVB уже обвалил stablecoin USDC (стабильная криптовалюта, привязанная к доллару США) на выходных.

Ситуация остается проблемной. Стоимость американских облигаций возросла до максимального уровня, а Silicon Valley Bank активно покупал именно долги правительства США. А это значит, что проблема долгов может "выстрелить" в другом месте неожиданно.

Что касается Украины, то мы сейчас в приоритетном положении. Нам в войну дают, в основном, кредиты не по высоким мировым ставкам (дорогие деньги), а гранты из США и кредиты под 0% от ЕС. Поэтому высокие ставки на нас не отражаются особо.

Но если разразится новый финансовый кризис, он может негативно отразиться на поддержке Украины, ибо способен выйти на первый план мировой повестки, тогда как последний год там были именно мы.