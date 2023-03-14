Економічний експерт Данило Монін спеціально для "Телеграфа" пояснив, чи вплине на Україну банкрутство кількох великих американських банків

Банкрутство в короткий термін трьох американських банків (спочатку Silvergate, а потім Silicon Valley Bank (SVB), який був основним для технічних компаній у Кремнієвій долині і працював зі стартапами, та Signature Bank), не на жарт схвилювало Федеральну резервну систему, президента Байдена та уряд США.

Вони чудово пам’ятають 2008 рік, коли проблеми в одному банку викликали ефект доміно та обвал фінансової системи.

Фактично ситуація виглядає як epic fail глави ФРС Джерома Пауелла. Адже останній місяць він своїми публічними заявами обвалював ринки. А при виступі в Конгресі США був непохитним у своїй позиції – прагненні ще підняти облікову ставку (з 23 березня на 0,5%). І це при тому, що зараз її діапазон становить від 4,5% до 4,75% річних, а торік вона була підвищена сім разів, тоді як протягом двох років (з березня 2020 року до березня 2022 року) перебувала на рівні 0-0,25% річних.

Пауелл наголошував, що впевнений у стійкості як фінансових ринків, так і реальної економіки. А тут просто міні-ефект доміно, коли обвал SVB вже обвалив stablecoin USDC (стабільна криптовалюта, прив’язана до долара США) на вихідних.

Ситуація залишається проблемною. Вартість американських облігацій зросла до максимального рівня, а Silicon Valley Bank активно купував саме борги уряду США. А це означає, що проблема боргів може "вистрілити" в іншому місці несподівано.

Щодо України, то ми зараз у пріоритетному становищі. Нам у війну дають переважно кредити не за високими світовими ставками (дорогі гроші), а гранти зі США та кредити під 0% від ЄС. Тому високі ставки на нас не позначаються особливо.

Але якщо вибухне нова фінансова криза, вона може негативно вплинути на підтримку України, бо здатна вийти на перший план світового порядку, тоді як останній рік там були саме ми.