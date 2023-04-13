Украинский журналист Богдан Мирошниченко обратил внимание на один из главных источников информации для Никополя

Что такое война постмодерна? Это когда в моем родном Никополе официальный источник информации по приколу назвали в честь японского гей-порно, а многие жители об этом даже не догадываются.

Все началось с того, что "соратник" нашего главы РВА создал канал и назвал его почему-то Gachi defence, в честь известного японского гей-порно "Гачимучи". Это известный субкультурный мем о накачанных мужиках-геях.

Gachi defence стал главным телеграмм-каналом, где извещают о перемещении россиян, потому на него все подписываются. Сейчас там 70к подписчиков.

Теперь все люди в Никополе от 15 до 60 лет ссылаются на "гачи", когда обсуждают новости, но просто не понимают значение этого слова.

Прикол уже зашел слишком далеко. Админ этого паблика называет никопольчан "гачиками", постоянно использует гачи-эстетику, а на аватарку поставил фотошоп с порно-актером Билли Херрингтоном, который заезжает в Энергодар на хаймарсе (я не шучу, посмотрите на фото).

Чтобы добить, он создал приложение "Тревога Гачи", извещающее об артобстрелах и которое тоже начали скачивать все жители Никопольского района. Канал ICTV делает репортаж, и вспоминает там на всю страну приложение ТРЕВОГА ГАЧИ.

Очень немногие из никопольчан реально понимают, что означает это "гачи". Я рассказал об этом маме, она очень удивилась. Этот неологизм уже вошел в священный язык никопольчан, и никто не понимает, что их борьба на информационном фронте проходит в гей-порно-симулякре.

Вот японцы бы офигели от того, как мы переосмысливаем их культурное достояние.