Одесситка нарисовала грудью картину ради ВСУ и детей из Донбасса (видео)

Девушка решила направить свои таланты на благодействие

Люди привлекают много сил и креатива, чтобы помочь ВСУ. Один из интересных способов используют украинки, которые создают эротический контент – собирать деньги с помощью своих физических данных. К примеру, эротический календарь решили создать журналистки "5 канала", что обернулось скандалом.

На днях акцию подобного содержания провела одесситка, по имени Валери (так она подписана в соцсетях, в частности в TikTok ). Девушка решила нарисовать своей грудью картину. "Кистями" немалого размера ей удалось изобразить планету Земля и флаг Украины над ней.

Деньги, вырученные из продажи, девушка пообещала потратить на благотворительность — половину на ВСУ, а половину на медикаменты, памперсы и другие нужные вещи для детей, эвакуированных из Донбасса.

Сегодня Валери сообщила, что ее работу приобрели за 1500 долларов, то есть почти 60 тысяч гривен. В четверг девушка отправится закупать помощь. Подписчики призывают ее рисовать еще.

Сама Валери родом из маленькой деревни в Донецкой области, но когда-то переехала жить в Одессу. Раньше девушка уже занималась волонтерской деятельностью, потому говорит, что знает, куда направить деньги.

Напомним, 63-летний пенсионер в Ровенской области пошел служить в добровольческое формирование. А поскольку он не на передовой, ведет прямые эфиры и собирает деньги на ВСУ. Кроме того, группа журналистов взялась превращать сбитые самолеты в машины для украинских военных.