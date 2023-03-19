Кусочек Победы: как обломки сбитых российских самолетов превращают в тачки для ВСУ

Магазин донатов уже передал для армии более 100 машин

Маленькая деталь от вражеского самолета, залитая эпоксидной смолой, — как сувенир военного времени и напоминание, что врагов на нашей земле мы крушим вдребезги. Такие сувениры сегодня предлагает магазин донатов "Несемось!". Как сбитые самолеты и вертолеты превращаются в автомобили для ВСУ, нет ли проблем с такими необычными трофеями, как собрать полмиллиона на автографах Залужного или организовать тубус с подписью Буданова, "Телеграфу" рассказала журналистка Мария Ксендзик, которая оставила профессию, чтобы руководить магазином донатов. В планах команды, работающей с ней над проектом, — хаб для ветеранов и СТО для ремонта фронтовых авто.

"Мы собираем деньги на автомобили, военные собирают детали для наших брелоков"

- Насколько мне известно, "Несемось!" – журналистский проект. Как случилось, что журналисты начали делать такие необычные вещи — сувениры с авиакатастроф?

– Все началось с Петра Шуклинова, с которым мы вместе работали. У него достаточно много подписчиков в соцсетях, он еще с 2014 года в качестве волонтера помогал собирать деньги на нужды фронта. И вот 25 или 26 февраля Петру написал знакомый – есть автомобиль в Киеве, который он хочет передать на нужды страны, если требуется. Петр спросил в Facebook, кому нужна машина, и пришло просто какое-то невероятное количество сообщений — всем нужны авто на фронт.

Он начал искать машины, потом собирать на них деньги. Сейчас у нас интернациональная команда, есть девушка в Швейцарии, которая занимается запросами от военных, общается с ними, готовит документы. Куча людей за границей ищут автомобили на локальных каких-то сайтах, смотрят их вживую. После приобретения — гонят на границу Украины, где наш человек забирает машину во Львов, там красим в защитный цвет, везем в Киев и ремонтируем.

- Почему ремонт в Киеве?

– Раньше мы ремонтировали на разных СТО. Но была ситуация, когда на авто, которое должно было ехать на фронт, некачественно прикрутили колеса, и они отвалились на полпути к линии фронта. Теперь мы это очень серьезно контролируем.

– Хорошо, что на полпути, а не на фронте, где могли пострадать наши военные…

— Да, к счастью, это произошло по дороге, и мы поремонтировали машину на каком-то СТО, которое оказалось рядом.

Автомобили для фронта от команды "Несемось!", которую основали Петр Шуклинов и Мария Ксендзик

– А с чего начался ваш магазин?

- Подписчики донатили невероятные суммы — 15 тысяч гривен, 50 тыс., 70 тыс. Захотелось как-то отблагодарить этих людей. Возникла идея делать что-то на память из обломков вражеской техники. Знаете, как символ, что вражеская техника на нашей земле разлетается на куски.

Обломки самолета Су-34 – из них делают брелоки

Наш друг нашел мастера во Львове, который вовремя успел эвакуироваться из Мариуполя и занимался эпоксидной смолой.

– Я понимаю, отстрелянные гильзы. Но где брали авиаобломки?

- Опять же — спросили на FB, отозвался подписчик: недалеко от его дома упал вертолет Ка-52 "Аллигатор". Остались обломки, хотите передам? Это был первый вертолет. Потом уже спрашивали у военных, и сейчас в основном нам передают материалы уже они — подразделения, которым мы помогаем. Мы собираем деньги на тачки, они собирают детали для наших брелоков в Киевской, Николаевской, Харьковской, Луганской областях.

Сувениры из обломков российского многоцелевого вертолета Ми-8

– К вам не бывает претензий со стороны органов по использованию такого материала?

– Нет, такого не было. И нам же не передают что-то стратегическое или важное. Когда сбивают самолет или вертолет, сначала приезжает бригада, которая забирает все, что нужно военным, взрывоопасное, целые детали и так далее, а какие-то ненужные детали или обломки военные уже потом собирают и нам передают.

Сначала мы просто посылали такие брелоки как наше "Спасибо!". А потом решили делать полноценный сувенирный магазин, который регулярно помогал бы собирать средства. Я ушла из журналистики, начала заниматься магазином, мой брат написал для нас сайт, запустили его в августе 2022 года.

Постепенно начали добавлять брелоки из новых моделей.

– Новой формы или из новых трофеев?

- Из новых трофеев. Некоторые люди целые коллекции брелоков собирают, хотя они недешевые — один стоит 15 тысяч гривен.

– Это наши за границей?

- Процентов 85 – это украинцы в Украине, 10% – украинцы за границей, и еще 5% – иностранцы. Сейчас мы стараемся больше выходить за пределы Украины. А все началось с того, что один покупатель в соцсети Reddit запостил наш брелок. И нам стали писать иностранцы. И каждый раз, когда кто-то что-то постит на Reddit, нам пишут иностранцы.

Брелок с обломком Су-34

Это даже заставило нас за час запустить англоязычную версию сайта. Да, мы ее готовили, но запускать так быстро не планировали точно.

– Что пишут вам из-за границы, когда заказывают?

– Чаще они просто покупают брелоки как трофей и добавляют пожелания скорой победы. Недавно мужчина из Австралии купил большую статуэтку за 1200 долларов. Мы заливаем целую деталь, а не просто кусочек. Он написал, что это слишком хорошее предложение, чтобы его упустить.

Большие статуэтки делают под заказ

"Семь моделей самолетов уже стали брелоками, и обломки еще одного лежат у меня во дворе"

– Вы считали, сколько за это время моделей самолетов прошло через ваши руки?

– Семь уже стали брелоками, и обломки еще одного лежат у меня во дворе. Один из украинских депутатов ехал с делегацией в Штаты и попросил эти брелоки в качестве подарка сенаторам. Мы договорились, что взамен он купит автомобиль для ВСУ. Мы даем брелоки на обмен, а иногда бесплатно, если люди едут с важной миссией. Хорошо, если они помогут привлечь внимание, удивить людей, которые влияют на помощь Украине.

Этот Су-35 сейчас в работе

Один из наших брелоков есть у сенатора Бена Кардина, который принимал участие в разработке ленд-лиза для Украины.

– Сколько еще нужно сбить, чтобы коллекция моделей российских самолетов была полной, не считали?

– В целом у них как минимум вдвое больше моделей, чем в нашей коллекции. Но эти восемь, которые у нас есть, — почти все, что россияне используют в войне против Украины. Нам не хватает буквально пары моделей до полноты коллекции. Ну и все, что летает в Беларуси, было бы здорово разбить вдребезги. Мы бы не отказались.

Брелок с обломком Су-30

Для военных такие просьбы, которые идут не только от нас, — передать какие-то отстрелянные гильзы, например, уже обыденность. Мы тоже выставляли не только обломки авиации, но и отстрелянный тубус АТ-4 (Швеция) с подписью генерал-майора Кирилла Буданова. Этот трофей пошел, кажется, за 130 тысяч гривен. Но там были ставки и в 120 тысяч, в 115 тысяч, так что мы попросили их не снимать, и ищем еще тубусы для этих людей.

Отстрелянный тубус АТ-4 с личной подписью Кирилла Буданова продали за 130 тысяч гривен

– Журналистские контакты в получении таких трофеев помогают?

— Скорее, контакт с военными. АТ-4 с подписью Буданова отстреляло ГУРовское подразделение, которому мы возили машину. Поэтому ребята нам организовали подпись у своего руководителя.

То же было с марками с подписью Валерия Залужного. Мы делали аукцион с лотом — автографом Валерия Залужного. Получили рекордную ставку в 105 тысяч гривен. Но ведь были еще ставки на 100 тыс. грн, 90 тыс., 70 тысяч. Мы попросили людей оставить ставки и пообещали, что найдем им лоты. Военные помогли получить марки с подписью Главнокомандующего. Так, за один аукцион мы собрали полмиллиона гривен — за все ставки.

Марки с подписью Валерия Залужного выставляли на аукцион

- Какая у вас планка сейчас по сумме сборов и, возможно, по персоналиям?

- Нам каждый месяц нужен миллион, потому что мы так наладили систему, что везем машины караваном в 5-6 машин сразу.

Из Киева на фронт везут сразу по 5-6 автомобилей

С перевозкой, покраской, ремонтом и доставкой на фронт они проходят этот цикл где-то за месяц. И это замкнутый цикл, у нас чуть ли не дедлайны есть, надо двигаться, собирать деньги, потому что уже нашли машины, ждут водители, чтобы отвезти.

Машины на фронте нужны постоянно

– Ситуаций, когда отваливается колесо, с ремонтом в Киеве не бывает?

– Мы здесь можем контролировать качество. Более того. Сейчас мы арендуем гараж, в котором наш знакомый, проверенный мастер с командой, занимается ремонтом. Мы хотим расшириться и иметь полноценное СТО, чтобы за счет обслуживания гражданских машин ремонтировать военные. А еще — чтобы не быть такими зависимыми от донатов.

У каждого из нас есть какой-то стартовый капитал, накопленный за годы работы, а мы подались на акселератор, который дает гранты на развитие именно социальных проектов. Мы хотим ремонтировать авто военным бесплатно, поэтому мы отвечаем их критериям. Плюс мы думали о том, чтобы давать рабочие места ветеранам, как те же Veterano Pizza. Чтобы это был ветеранский хаб с музеем и сувенирами.

"85% цены идет на авто для ВСУ"

– Что самое сложное для журналиста в такой работе – развитии магазина донатов?

- Маркетинг. Я не могу написать просто – 100% чистой прибыли перечисляем на ВСУ. Неясно, сколько это.

У нас очень много патриотического бизнеса, и все помогают как могут. Но ведь действительно возникает такой вопрос.

Я понимаю, что "Магазин донатов номер один в Украине" и "100% прибыли на ВСУ" звучало бы лучше для маркетинга. Но как журналист не могу себе такого позволить. Указываю, что 85% цены (именно цены!) идет на авто для ВСУ. С 15% мы платим налоги, покрываем минимальные операционные расходы — тратим на производство, платим людям, которые занимаются 24/7 машинами, и так далее. Так люди понимают, какая конкретно сумма будет израсходована на армию, а какая – на поддержание нашей деятельности.

Команда работает 24/7

– Чем гордитесь за это время?

- Цифрами. Мы достигли красивой цифры — более 100 машин, переданных армии, и более 12 миллионов собрано в целом, учитывая донаты. Когда мы запустили магазин, за первый месяц мы собрали 50 тысяч гривен, а уже на 4-5 месяц собирали по 500 тысяч гривен. Январь-февраль просели до 300 тыс. грн, что меня огорчало, но мы понимали, что люди тратили деньги на подарки к Новому году.

– Вы присутствуете на отечественном маркетплейсе для иностранцев brave.ua?

– Да. и нам очень жаль, что там нет возможности рекламироваться. Они сами ставят какие-то товары на рекламу, ее нельзя купить. Я бы туда направила весь рекламный бюджет, если честно. Там иностранцы, и продажи есть. Мы просто выставляем товары, и имеем без труда 3-4 продажи ежемесячно.

Брелок с обломком Су-25

– А на каких условиях туда заходят украинские производители?

– Если речь о каких-то платежах, то скрытых нет. Есть процент комиссии – 6% идет на ВСУ и 6% – команде проекта. Для нас это ок.

- Какие самые популярные товары — брелоки или что-нибудь дешевле?

– У нас были дешевле футболки. Мы поняли, что их много заказывают, но выхлопа от них нет.

"Главное — донат, а футболка или брелок — приятный бонус", — говорят в магазине донатов

Гораздо больше денег мы получаем с брелоков, потому что там маленькая себестоимость – работа мастера и материалы – и большая доля донатов. Поэтому мы сейчас увеличили в разы цены на весь остальной мерч. Он все еще доступен большинству людей, но доля доната увеличена. Главное – донат, а футболка или брелок – приятный бонус. Мы все ж таки магазин не мерча, а именно донатов.