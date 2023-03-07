"Ходил на штурм": Буданов лично принимал участие в деоккупации Харьковщины - подробности операции

Бойцы "Kraken" рассказали о деоккупации Русской Лозовой

Начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова украинцы знают, как умелого руководителя, профессионала своего дела и военного эксперта, чьи прогнозы по войне удивляют своей точностью. Однако, мало, кто знает, что главный разведчик страны принимал участие в деоккупации страны непосредственно на фронте.

Об этом рассказал командир легендарного подразделения "Kraken" ГУР МО в интервью "Украинской правде".

В материале рассказывается становление подразделения. Как из ветеранов "Азова", патриотов и футбольных хулиганов, проявивших себя в бою и возник, наводящий страх на россиян отряд. Одной из страниц боевой истории "Kraken" является освобождения села Русская Лозовая на Харьковщине. Именно этот населенный пункт вышеупомянутые бойцы освобождали уже под флагом известного подразделения.

Как оказалось, в штурме позиций россиян лично принимал глава ГУР Буданов.

"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм" – рассказывает с улыбкой командир "Kraken" с позывным "Вито".

Подробности операции, в которой принимал участие лично начальник ГУР МО

Операция начиналась с поселка Лесное, в "серой зоне", на возвышенности.

"С первого раза зайти не удалось. Россияне успели перекрыть дорогу "пеемками" (противопехотные мины – Ред.), связанными веревками. Плюс они отработали артиллерию. У нас были двести и ранены. Пришлось свернуть операцию и доработать ее", – рассказывает Чили — ветеран "Азова" и автор кричалки "Путин-Ху*ло!" Сергей Величко.

Перед второй попыткой группа разведчиков зашла в деревню и привела языка — местного коллаборанта. От него узнали подробнее о силах россиян.

"У нас было где-то 200-220 человек" – говорит Вито, "Выдвинулись в пешем порядке через лес. Пока мы совершали отвлекающий маневр, командир батальона Скиф зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные сектора, после чего начали зачистку".

Скиф, крепкий человек в балаклаве и с добродушным взглядом, вспоминает:

"Заходили через лесной массив ночью на ноге, пешком. Несли стрелковое оружие, гранатометы и пару ПТУРов. Шли по кладбищу, зачищали улицы, двигались в центр, где была церковь.Впоследствии я выбрал ее в качестве нашего опорного пункта. По словам агентуры, это было единственное здание с добротным подвалом, где можно было спрятаться"

Группа Скифа была небольшой. Когда на Русскую Лозовую со стороны Питомника выдвинулась бронетехника рф, бойцы закрепились в церкви, по которой работала авиация и танк.

"Закрепились здесь примерно на трое суток, хотя не рассчитывали на такой срок", – делится Скиф, получивший тогда ранения.

"Провизии было на сутки. Подкармливали местные жители. Команда была содержать поселок до подхода нашей бронегруппы и тяжелого вооружения. Ребята сначала устроили пеший маршрут через лесной массив, откуда на ноге приносили БК. А потом на бронированном КамАЗе прорывались с боеприпасами, провизией и забирали пленных. После прорыва основных украинских сил по трассе Русскую Лозовую окончательно зачистили. На следующий день в шесть утра противник попытался вернуть позиции. Но успеха не имел. Начали штурмовать наш опорный пункт на трассе. Мы с ребятами отправились из центра поселка на подкрепление. Очень помогла наша артиллерия. Несколько их "коробок" (БТР – Ред.) "размотали" сразу, на подъезде. Пехота начала отступать. По-видимому, у них работал "Орлан", они увидели наше расположение и начали крыть минометным огнем. Тогда я получил ранения", – делится Скиф.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов засветился в Бахмуте, на который наступают наемники "Вагнера".

Также мы сообщали о том, что Буданов рассказал, кого из гражданских украинцев держат в плену россияне.