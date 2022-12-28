Буданов засветился в Бахмуте, который с лета "вот-вот" берут наемники "Вагнера"

Буданов определил задачи для разведчиков-спецназовцев

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции украинских защитников в Бахмуте, где сейчас идут ожесточенные бои. Визит на "ноль" состоялся 27-28 декабря.

Как сообщает пресс-служба ГУР МОУ, генерал-майор Буданов в Бахмуте посетил передовые позиции, где работают разведчики-спецназовцы. По прибытию, глава разведки заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, а также определил задачи.

Кроме того, он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения оккупантов.

Стоит отметить, что Бахмут сейчас стал самой горячей точкой на карте боевых действий. Россияне, несмотря на большие потери, с конца лета пытаются во что бы то ни стало захватить украинский город. Для обеспечения своих задач захватчики перебрасывают на Донбасс все свои доступные ресурсы. Сам город уже с трудом можно узнать из-за многочисленных разрушений, которые принес "русский мир".

Наши защитники стойко стоят на своих позициях и не дают шанса российским войскам и ЧВКашникам оккупировать Бахмут. Однако, цена свободы очень велика.

Не смотря на опасную ситуацию в городе, поддержать украинских защитников ранее решил и сам президент. Владимир Зеленский посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в настоящий момент российские оккупанты могли замедлиться под Бахмутом, но говорить о достижении кульминации наступления пока рано.

Также мы сообщали о том, что украинским десантникам удалось выбить российских оккупантов из нескольких кварталов Бахмута.