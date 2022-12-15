"Задача выполнена": ВСУ рассказали об успехах в Бахмуте

Оккупанты терпят неудачи на восточном фронте

В бою за город Бахмут, который является одной из самых горячих точек на военной карте Украины, воинам 46-ой отдельной десантно-штурмовой бригады удалось выбить российских оккупантов из нескольких кварталов.

Военные получили задачу вытеснить врага с этих позиций, после чего была проведена успешная контратака. Об этом в эфире телеканала "Київ" рассказал военнослужащий ВСУ Александр Погребиский.

"Президент отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет. Буквально еще два дня назад они заняли эти позиции. Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками", — сказал Погребинский.

Напомним, что взятие Бахмута — настоящая "идея-фикс" российских оккупантов. Военнослужащая Нацгвардии Кристина Кудрявая рассказала, почему для захватчиков настолько важен именно этот город.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты добились небольших успехов под Бахмутом, приблизившись к важной дороге. Офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев объяснил, чем это может грозить.