"Второго Мариуполя не будет": эксперт дал прогноз по боям в Бахмуте

ВСУ могут разгромить остатки российского наступательного потенциала в Бахмуте

Бахмут, за который ожесточенные бои идут уже несколько месяцев, в случае ухудшения ситуации для ВСУ не станет вторым Мариуполем.

Как сообщает "24 канал", военный эксперт Олег Жданов рассказал, что для Украины этот город важен в политическом плане и в случае победы ВСУ станет понятно, что россия окончательно утратила наступательный потенциал.

Он считает, что украинским защитникам важно удержать город и добить там остатки российской армии.

В противном случае, если ситуация значительно ухудшится, то украинское командование, вероятно, отдаст приказ отойти на более выгодные позиции.

"Другого Мариуполя не будет, этого не допустят", — сказал он.

Стоит напомнить, что Мариуполь попал в окружение в первые дни войны. Не имея возможности отступить из города, его защитники героически держали оборону на территории завода "Азовсталь" вплоть до 20 мая, когда военное руководство Украины отдало им приказ сберечь свои жизни и сдаться в плен.

Бахмут в настоящее время является тем городом, где идут наиболее ожесточенные бои. Западные аналитики сообщают, что российские войска могут прекратить попытки взять город в лоб, а вместо того обойти его через Курдюмовку.