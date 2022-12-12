У оккупантов небольшой успех под Бахмутом: офицер ВСУ объяснил, чем это грозит

Российские захватчики приблизились к трассе Бахмут — Константиновка

На востоке Украины, где сейчас продолжаются самые тяжелые бои, российские оккупанты имеют небольшой успех к югу от Бахмута. Им удалось продвинуться на 10-15 километров. Однако для наших военных такое "достижение" врага осталось практически незаметным.

Противник захватил населенный пункт Курдюмовка возле трассы Бахмут — Константиновка (логистическая дорога, — Ред.). Об этом офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев рассказал в интервью Радио НВ. Это не грозит ВСУ ничем страшным, поскольку захватчики всего лишь приблизились к этой дороге.

Бахмут — Константиновка на карте

"Мы не сможем ездить в город Константиновку через Бахмут, это проблема. Но да, они захватили населенный пункт Курдюмовка, это уже ближе к трассе Бахмут — Константиновка, это логистическая дорога, по которой передвигается большое количество военнослужащих. Есть другая дорога, но многие используют именно эту. Все, чего они сейчас добились — это просто приблизились к ней", — отметил Афанасьев.

Курдюмовка на карте

Военный добавил, что не видит ничего катастрофического в произошедшем. Это позволило нашим военным сделать определенные выводы и работу над ошибками.

"Причины этого продвижения нам довели, сделали анализ и провели с нами разъяснительные работы по поводу того, как враг добился какого-то успеха и чтобы на наших участках фронта такого в дальнейшем не было", — подытожил Афанасьев.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте и показал на фотографиях и видео, как сейчас живет этот район Донецкой области.