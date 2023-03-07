"Ходив на штурм": Буданов особисто брав участь у деокупації Харківщини — подробиці операції

Бійці "Kraken" розповіли про деокупацію Руська Лозової

Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова українці знають, як умілого керівника, професіонала своєї справи та військового експерта, чиї прогнози щодо війни дивують своєю точністю. Проте мало хто знає, що головний розвідник країни брав участь у деокупації країни безпосередньо на фронті.

Про це розповів командир легендарного підрозділу Kraken ГУР МО в інтерв’ю Українській правді.

У матеріалі розповідається про становлення підрозділу. Як із ветеранів "Азова", патріотів і футбольних хуліганів, які проявили себе в бою виник загін, що наводить страх на росіян. Однією зі сторінок бойової історії "Kraken" є визволення села Руська Лозова на Харківщині. Саме цей населений пункт згадані вище бійці звільняли вже під прапором відомого підрозділу.

Як виявилось, у штурмі позицій росіян особисто приймав голова ГУР Буданов.

"Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм" – розповідає з усмішкою командир "Kraken" із позивним "Віто".

Подробиці операції, в якій брав участь особисто начальник ГУР МО

Операція починалася з селища Лісове, у "сірій зоні", на височини.

"З першого разу зайти не вдалося. Росіяни встигли перекрити дорогу "пеемками" (протипіхотні міни – Ред.), зв'язаними мотузками. Плюс вони відпрацювали артилерією. У нас були двохсоті й поранені. Довелося згорнути операцію та доопрацювати її", – розповідає Чилі — ветеран "Азова" та автор кричалки "Путін-Ху*ло!" Сергій Величко.

Перед другою спробою група розвідників зайшла до села та привела языка – місцевого колаборанта. Від нього дізналися докладніше про сили росіян.

"У нас було десь 200-220 осіб" – каже Віто, "Висунулись у пішому порядку через ліс. Поки ми робили відволікаючий маневр, командир батальйону Скіф зайшов із піхотою через правий фланг, зайняв визначені сектори, після чого почали зачистку".

Скіф, міцна людина в балаклаві та з добродушним поглядом, згадує:

"Заходили через лісовий масив уночі на нозі, пішки. Несли стрілецьку зброю, гранатомети та пару ПТУРів. Ішли цвинтарем, зачищали вулиці, рухалися в центр, де була церква.Згодом я вибрав її як наш опорний пункт. За словами агентури, це була єдина будівля з добротним підвалом, де можна було сховатися".

"Закріпилися тут приблизно на три доби, хоча не розраховували на такий термін", — ділиться Скіф, який тоді отримав поранення.

"Провізії було на добу. Підгодовували місцеві мешканці.Команда була утримувати селище до підходу нашої бронегрупи та важкого озброєння. Хлопці спочатку налагодили піший маршрут через лісовий масив, звідки на нозі приносили БК. А потім на броньованому КАМАЗі проривалися з боєприпасами, провізією та забирали полонених. Після прориву основних українських сил трасою Руську Лозову остаточно зачистили. Наступного дня о шостій ранку противник спробував повернути позиції. Але успіху не мав.Почали штурмувати наш опорний пункт на трасі. Ми з хлопцями вирушили з центру селища на підкріплення. Дуже допомогла наша артилерія. Кілька їхніх "коробок" (БТР – Ред.) "розмотали" відразу, на під'їзді.Піхота почала відступати. Мабуть, у них працював "Орлан", вони побачили наше розташування і почали крити мінометним вогнем. Тоді я й отримав поранення, – ділиться Скіф.", — ділиться боэць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов засвітився в Бахмуті, на який наступають найманці "Вагнера".

Також ми повідомляли про те, що Буданов розповів, кого із громадянських українців тримають у полоні росіяни.